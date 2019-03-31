電玩比上床有趣 美無性青年創新高

2019-03-31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》二十九日公布的一項親密關係調查發現，美國成年人二○一八年沒有發生過性行為的比例高達二十三％，創下近三十年新高；其中，十八歲至二十九歲男性，逾四分之一沒有性生活，無性生活比例高達二十八％，遠高於同年齡段女性（十八％）。

這項社會概況調查由芝加哥大學國家意見研究中心進行，並由華郵分析。調查凸顯美國社會近三十年來呈現人口老化、未婚人數增加的趨勢。

調查顯示，一九九六年美國成人每週發生一次以上性行為的比例為五十一％，一八年則已下降至三十九％；與此同時，沒有性生活的比例從十九％上升至二十三％。一八年的數據若以年齡段區分，六十歲以上無性生活比例約五十％，五十至五十九歲為十三％，四十至四十九歲為九％，三十至三十九歲為七％，十八歲至二十九歲則高達二十三％，且該年齡段的男、女無性生活比例差距顯著。

美國執業家庭醫生塞克斯（Leonard Sax）指出，青年缺乏性生活的因素可能包括愈來愈吸引注意力的電玩和色情片，「年輕人告訴我，現在的電玩、色情片愈做愈好，比二十年前要好得多。」美國聖地牙哥州立大學心理學教授杜安吉（Jean Twenge）表示：「相較於二十年前，現在晚上有更多事情可以做，例如觀看串流影片、閱覽社群媒體、打電玩等。」

杜安吉也指出，與父母同住容易降低性行為發生的可能性，而一四年一項調查顯示，十九歲至三十四歲美國男性有三十五％與父母同住，明顯高於同年齡段女性（二十九％）。美國失業人口約五十四％沒有穩定親密伴侶，就業人口約三十二％沒有穩定親密伴侶；成人無性生活比例的增加，也可能與勞動力參與率下降、缺乏親密伴侶、晚婚等因素有關。

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