梅伊本週4拚脫歐協議 擬提前大選

2019-03-31

表決只差58票 值得一搏

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國首相梅伊在脫歐協議第三度於國會闖關失敗後，打算在本週推動第四度表決，時間點應該是四月一日；此外，她也已準備好提前大選，在野的工黨則呼籲梅伊請辭與提早大選。倘若國會議員在第四度投票時仍不接受梅伊的脫歐協議，英國將於四月十二日，在無協議情況下脫離歐洲聯盟。

梅伊的脫歐協議，二十九日以五十八票第三度闖關失敗，但票數差距明顯少於前兩次，顯示梅伊在投票前以辭職為交換的誓言確實發揮拉票效果，但仍無法打動在野的工黨與曾支持梅伊組閣的北愛爾蘭政黨「民主統一黨」（DUP）。梅伊在表決後告訴國會議員，下議院此一決定有重大牽連影響，英國如今將於十四天後的四月十二日，在無協議的情況下脫歐。根據英國政府上週在布魯塞爾與歐盟領袖所達成的協議，英國國會若在本週通過脫歐協議，則英國將於五月二十二日脫歐。

隨著脫歐協議第三度遭國會否決，梅伊將重返布魯塞爾，在四月十日與歐洲理事會召開緊急會議，應該會要求歐盟再次同意英國延後脫歐，否則就得接受英國在四月十二日無協議脫歐。梅伊的助理表示，倘若梅伊的脫歐協議能在本週國會第四度表決時過關，英國還是能在五月二十二日脫歐。

針對國會議員將在四月一日就另類脫歐方案進行意向投票，梅伊警告，倘若國會議員通過她不打算落實的脫歐方案，或未就另類選項達成協議，她準備提前大選。

英國衛報分析，若議員支持的另類方案在意向投票中沒有任何一項過關，則國會將第四度就梅伊的脫歐協議進行表決，若又遭國會否決，其結果除了四月十二日無協議脫歐，還有撤回或延後落實規範脫歐程序的里斯本條約第五十條（即留歐），其結果可能是第五度就梅伊的脫歐協議進行表決、重新與歐盟協商、提前大選，或再次舉行脫歐公投。

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