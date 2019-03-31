逼簽一張紙 川金2會破局主因

2019-03-31

〔編譯茅毅／綜合報導〕路透二十九日獨家報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩在河內「川金二會」破局的主因，乃川普於峰會第二天的二月二十八日，把在朝核問題上載明美方立場的一張紙拿給金。其內容包括直截了當要求平壤將其核武及核彈燃料交給美國，形同要北韓接受鷹派國家安全顧問波頓向來主張的「利比亞模式」。一名熟悉該峰會的消息人士指出，這是川普首次親自直接向金表明他對北韓無核化的清楚、簡要定義，即「最終、徹底可驗證」。

分析家認為，那張紙似代表北韓迄今一再拒絕的強硬「利比亞模式」無核化。金正恩很可能視川普此舉為羞辱及挑釁。川、金二月二十八日突取消兩人的午餐會，且雙方至今仍未說明峰會為何破局，那張紙的內容可能有助解釋其肇因。

「利比亞模式」指利國在格達費統治時，於二○○四年把其核計畫的零組件運交美國。惟在華府與格達費達成無核化協議後七年，美國即加入北約組織領導的反格達費政府軍事行動，他之後亦被反抗人士推翻而橫死。

川金會險開不成 也是同原因

路透報導，去年六月在新加坡的首次川金會差點開不成，主因就是平壤再三拒絕接受北韓應遵循該模式。為此，川普去年五月聲稱，金正恩會統治北韓，利比亞模式則大不相同。川普還強調，除非無法達成協議，才會動用該模式。

據報導，那張紙的內容用韓、英文各載明一遍。英文版寫道，要求「完全拆除北韓的核基礎設施、放棄生化戰計畫與有關的軍、民兩用能力和彈道飛彈、發射器及相關設施」。

其內容還有其他四項要點，一：要求朝方全面公開其核計畫，完全開放美方及國際人員查核；二：停止所有相關活動和任何新設施施工；三：拆毀全部核基礎設施；四：將所有參與核計畫的科學家與技術人員轉為投入商業活動。

波頓三日接受美國「福斯新聞」等電視專訪時，透露川普曾在河內把所謂的「大交易」文件拿給金正恩，外界始得知有那張紙存在。不過，當時他並未透露其內容。波頓早在二○○四年就首次表達北韓應拱手交出其核武的構想，去年獲川普任命為國安顧問後再次提出。

華府智庫「史汀生中心」專家陶恩（Jenny Town）認為，波頓的想法顯然從一開始就行不通，若美國真的嚴肅看待美朝談判，就該體認這不是可以採取的做法，也反映出過程中完全沒學聰明。

川普二十九日也在其佛州海湖莊園重申，北韓「過得很苦」、「日子不好過」，他和金的關係「很好」、「了解彼此」，「我不認為此時有必要追加制裁」，但這不代表他以後就不會進一步制裁北韓。

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