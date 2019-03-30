宣導少喝葡萄酒 法政府鬧內訌

2019-03-30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國公共衛生局二十五日展開宣傳活動，針對法國人引以為傲的葡萄酒文化提出警告，指其一年奪走法國四．一萬條性命，對健康的危害僅次於吸菸，建議民眾一百毫升葡萄酒一週最多喝十杯。不料，此舉導致法國農業部與葡萄酒業者齊跳腳，指控衛生當局嚴重挑戰歷史悠久的釀酒與飲食文化，忽視葡萄酒格調高於其他酒類。

法國公共衛生局研究指出，法國近四分之一成年人飲酒過量，約一○五○萬人罹患癌症、高血壓、腦溢血、心血管疾病的健康風險增加。這份研究結論修正了女人每日兩杯、男人一天三杯的原官方指南，希望藉此阻止民眾沉迷飲酒，以及導正年輕人酗酒問題。

宣導活動一出，法國國際新聞頻道「法蘭西24」二十六日即以〈什麼！只有兩杯？〉做為報導開場白，反映出法國人震驚心情，畢竟美食必搭美酒乃法國飲食之道。朗格多克法定產區葡萄酒監管委員會總經理維拉黑（Jérôme Villaret）表示，「對我們而言，這類研究只讓消費者感到罪惡。」法國農業部長紀堯姆（Didier Guillaume）則擺明說，「葡萄酒與其他酒精不同」，「就我所知，我可從沒見過年輕人因喝葡萄酒而醉醺醺地離開夜總會。」

但法國衛生部長布辛（Agnès Buzyn）立刻駁斥上述論調，指酒精就是酒精，不管是不是葡萄酒。世界衛生組織資料也顯示，法國人飲酒量一六年高居世界第十一位，十五歲以上者當年每人平均攝入十二．六公升的純酒精，其中五十八％來自葡萄酒。

法國一九五○年代也曾推動減酒運動，但當時呼籲民眾每餐飲酒量控制在一千毫升以下。直至一九五六年，校園餐廳仍可對十四歲以下學生供應五百毫升葡萄酒、蘋果酒或啤酒，一九八一年才讓酒精全面退出校園，二○○九年更把合法飲酒年齡從十六歲調高至十八歲。

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