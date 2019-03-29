力保脫歐協議 梅伊允下台
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2019-03-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕在英國首相梅伊表示願意為促使國會通過脫歐協議自請下台後，英國政府已準備在廿九日第三度表決梅伊的脫歐協議。梅伊為求協議過關，不惜犧牲個人官位之舉，看似已打動部分黨內同志，但包括執政黨內強硬派、北愛盟友與在野黨，仍堅拒支持梅伊的脫歐協議。在此同時，國會同日曾就另外八項替代版脫歐選項進行表決，但全數未能過關。

在國會代表政府的保守黨議員李德森（Andrea Leadsom）廿八日表示，打算廿九日在國會第三度就梅伊的脫歐協議進行表決，但仍須等候下議院議長貝爾考（John Bercow）同意。歐盟領袖上週已同意將英國脫歐日期展延至五月廿二日，但條件是英國國會必須在原定脫歐的本月廿九日前，通過梅伊的脫歐協議；若無法通過，英國最快將於四月十二日在無協議情況下脫歐。

梅伊廿七日在一場擠滿保守黨議員的會議上表示，她知道黨內同僚渴望對脫歐協商第二階段採取新做法，也渴望有新領導，「我不會擋路」，但國會必須通過脫歐協議與落實脫歐，「我已準備好去職，（時間點）比我原本想的更早，好去做對我國與本黨都好的事」。

梅伊在二○一六年六月英國公投通過脫離歐盟、主張留歐的前首相卡麥隆為此請辭後，在保守黨黨魁選舉中勝出，成為首相；脫歐協議卡關，讓保守黨內逼宮聲浪四起，日前甚至傳出有黨內議員密謀在十天內逼梅伊下台。

梅伊的下台宣言看似已打動黨內部分反對她的議員，許多疑歐派立場逆轉，包括可能取代梅伊職位的前外交大臣強森，與保守黨議員芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）。芮斯莫格原稱他只會在北愛爾蘭政黨「民主統一黨」（ＤＵＰ）也支持梅伊脫歐協議的情況下投下贊成票，否則將會棄權；但在梅伊表態將自請下台後，芮斯莫格轉而支持梅伊，還希望ＤＵＰ比照辦理。

  • 英國打算在原訂脫歐日廿九日當天，於國會第三度就首相梅伊的脫歐協議進行表決；梅伊已承諾，將在國會通過脫歐協議後下台。圖為一名反脫歐人士廿七日在倫敦市中心國會大廈附近揮舞英國國旗與歐盟旗幟。（法新社）

    英國打算在原訂脫歐日廿九日當天，於國會第三度就首相梅伊的脫歐協議進行表決；梅伊已承諾，將在國會通過脫歐協議後下台。圖為一名反脫歐人士廿七日在倫敦市中心國會大廈附近揮舞英國國旗與歐盟旗幟。（法新社）

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