力保脫歐協議 梅伊允下台

2019-03-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕在英國首相梅伊表示願意為促使國會通過脫歐協議自請下台後，英國政府已準備在廿九日第三度表決梅伊的脫歐協議。梅伊為求協議過關，不惜犧牲個人官位之舉，看似已打動部分黨內同志，但包括執政黨內強硬派、北愛盟友與在野黨，仍堅拒支持梅伊的脫歐協議。在此同時，國會同日曾就另外八項替代版脫歐選項進行表決，但全數未能過關。

在國會代表政府的保守黨議員李德森（Andrea Leadsom）廿八日表示，打算廿九日在國會第三度就梅伊的脫歐協議進行表決，但仍須等候下議院議長貝爾考（John Bercow）同意。歐盟領袖上週已同意將英國脫歐日期展延至五月廿二日，但條件是英國國會必須在原定脫歐的本月廿九日前，通過梅伊的脫歐協議；若無法通過，英國最快將於四月十二日在無協議情況下脫歐。

梅伊廿七日在一場擠滿保守黨議員的會議上表示，她知道黨內同僚渴望對脫歐協商第二階段採取新做法，也渴望有新領導，「我不會擋路」，但國會必須通過脫歐協議與落實脫歐，「我已準備好去職，（時間點）比我原本想的更早，好去做對我國與本黨都好的事」。

梅伊在二○一六年六月英國公投通過脫離歐盟、主張留歐的前首相卡麥隆為此請辭後，在保守黨黨魁選舉中勝出，成為首相；脫歐協議卡關，讓保守黨內逼宮聲浪四起，日前甚至傳出有黨內議員密謀在十天內逼梅伊下台。

梅伊的下台宣言看似已打動黨內部分反對她的議員，許多疑歐派立場逆轉，包括可能取代梅伊職位的前外交大臣強森，與保守黨議員芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）。芮斯莫格原稱他只會在北愛爾蘭政黨「民主統一黨」（ＤＵＰ）也支持梅伊脫歐協議的情況下投下贊成票，否則將會棄權；但在梅伊表態將自請下台後，芮斯莫格轉而支持梅伊，還希望ＤＵＰ比照辦理。

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