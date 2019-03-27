美前官員 組「應對中國委員會」

2019-03-27

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普前首席策士、保守派政治顧問巴農（Steve Bannon），二十五日號召四十多名政策顧問及前政府軍事、情報官員和學者，在華府宣布重啟源於冷戰時期的遊說倡議組織，呼籲在國防、經濟、政治上更強力抵抗其所謂「咄咄逼人的極權主義敵人」—中國的威脅。

這個「應對中國當前危險委員會」（Committee on the Present Danger: China, CPDC）表示，將透過公眾教育及宣傳，提醒美國民眾和政界，警覺中共構成的「全面性常規、非常規危險」。CPDC主席為前愛荷華州共和黨主席甘迺迪（Brian Kennedy），成員包括中央情報局前局長伍爾西（James Woolsey）等情報、學界中國事務專家。二○一七年十一月因直播中國通緝富商郭文貴專訪而遭撤職的「美國之音」（VOA）前中文普通話組主任龔小夏（Sasha Gong），也是該會成員。

「應對當前危險委員會」（CPD）成立於一九五○年代初，主旨為對抗共產主義，之後目標轉向全球恐怖主義。這次組織重啟，凸顯華府決策圈與日俱增的反中力量。CPDC成員在成立記者會上警告，中國帶來廣泛威脅，從擴張軍力、強化戰略核武能力、竊取美國科技、壓迫宗教、人權和少數族裔團體，到發動「化學戰」—因其為美國類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）最主要來源—以及影響美國校園、企業。

CPDC成立宣言指出，「正如過去的蘇聯，現在共產中國是對美國存在和意識形態的威脅，也是對自由理念的威脅，為了打敗這個威脅，需要美國在政策、優先性上形成新的共識」。

美國太平洋艦隊情報部門前主任法內爾（James Fanell）指出，「中國的全球霸權武器包括經濟、資訊、政治和軍事戰」，美國「已經目睹中國擴張進入美國在東亞勢力消減留下的真空」，華府有必要恢復在印度—太平洋的軍事嚇阻地位，「我們勢力已經消減，若繼續下滑，也許再也回不去」。

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