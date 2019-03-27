牽制中國 日在奄美、宮古島增自衛隊

2019-03-27

〔駐日特派員林翠儀／東京二十六日報導〕為強化西南群島防禦以對抗來自中國的威脅，日本防衛大臣岩屋毅二十六日宣布，自衛隊將在鹿兒島縣奄美大島和沖繩縣宮古島新設陸上自衛隊駐屯地，奄美大島預定部署五六○人，宮古島則將新增三八○人。

岩屋毅是在內閣會議後的記者會上宣布這項消息。他表示，西南地區是守護日本的最前線，希望能建立確實的防禦力和抑制力。日本的西南群島是指從鹿兒島縣大隅群島到沖繩縣與那國島，全長近一千兩百公里的離島前線，由於中國人民解放軍海洋進出開始活躍，防衛省在二○一四年至一八年「中期防衛力整備計畫」開始加強西南群島防禦，最西端的與那國島在一六年三月首先設置一六○人編制的沿岸監視隊。

未來，距離台灣最近的石垣島也預定部署陸上自衛隊，駐屯地的準備工程已於三月初動工，將來可能部署警備隊和飛彈部隊約五百至六百人。

「朝日新聞」報導，去年底制定的新版「防衛計畫大綱」將強化「西南防守」，指明新設運輸部隊以提供離島部隊的補給、保有島嶼防禦用的高速滑空彈部隊等，水陸機動團至西南離島進行離島奪還訓練也列入計畫。這次宣布新設離島陸自駐屯地，也是「西南防守」的一部分。

新的駐屯地包括鹿兒島縣奄美大島和沖繩縣宮古島，兩地均設有飛彈和警備部隊。飛彈部隊擁有SSM反艦飛彈和SAM防空飛彈，對於通過周邊海峽的中國軍艦和軍機，具有牽制作用。警備隊則在有事之際進行初期應變，並防守機場和港灣，以利島外的支援部隊抵達。

奄美大島的奄美駐屯地將部署三五○人，瀨戶內駐屯地為二一○人。宮古島駐屯地初期部署三八○人警備部隊，二○二○年後配合防空和反艦飛彈部隊進駐，可能增至七百人到八百人。

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