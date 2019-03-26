泰國大選落幕 軍政府恐繼續掌權

2019-03-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕泰國廿四日迎來二○一四年軍事政變以來首次國會選舉，儘管官方尚未公布最終計票結果，但力挺現任總理帕拉育的「公民力量黨」票數微幅領先，令專家及五年來盼藉由民主選舉將軍政府趕下台的反對陣營跌破眼鏡。由於公民力量黨宣稱將開始籌組內閣，支持前總理塔克辛的「為泰黨」廿五日也宣告聯合政府協商之路展開，泰國選後政局依舊混沌。

廿四日的眾議院選舉投票率約六十四％，低於預期。九十四％選票統計完成後，泰國選舉委員會廿五日公布非正式計票結果：公民力量黨囊括七六九萬票、為泰黨七二三萬票。為泰黨在眾院分區議員三五○席中斬獲一三七席，位居第一。公民力量黨宣告組閣在即，「將與意識形態及立場相同的志同道合政黨對話」。

參院250席軍政府委任成關鍵

根據二○一六年八月公民投票通過的軍政府版新憲法，參議院由一五○席增為二五○席，但五年轉型期內，代表全由軍政府委任；眾議院五○○席中，七成由民眾投票產生，三成則根據政黨得票比例分配。

塔克辛廿五日隔海指控選舉舞弊，指稱軍政府操弄選舉、「毀了選舉」。彭博指出，此次選舉沒有任何政黨得票過半，即使帕拉育續任總理，日後提出重大法案若想過關，恐將遭反軍政府的為泰黨和「未來前進黨」聯合杯葛。

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