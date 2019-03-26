中官員恐嚇不准報導 義媒回嗆這裡不是北京

2019-03-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平日前訪問義大利，義國媒體《頁報》（Il Foglio）一名記者採訪時，竟遭中國大使館官員恐嚇，警告不得對中國進行負面報導，還撂狠話稱「我知道妳是誰」，引發義國舉國憤慨。該報廿三日鄭重刊文回擊，要中方搞清楚「義大利不是中國，羅馬也不是北京」。

據報導，習近平廿二日前往位於羅馬的義國總統府奎里納萊宮，與義國總統馬塔雷拉會晤。《頁報》負責亞太事務、且相當關注中國消息的記者龐皮利於記者會前，由府方人員介紹中國駐羅馬大使館新聞辦公室負責人楊涵（Yang Han，譯音），楊涵不但拒絕與龐皮利握手，還當著各家媒體面前對她多次口語威脅，要她「停止撰寫中國的負面新聞、停止說中國壞話」。

龐皮利隨後拿出手機，要求楊涵出示身分證明，楊涵不僅拒絕，還要求她放下手機。龐皮利表明批判中國乃其職責，楊涵意有所指地表示「反正我很清楚妳是誰」，讓從未與楊涵見面的龐皮利大感意外。

《頁報》翌日刊出評論反擊中方魯莽之舉，強調儘管該報對中國在國際上的行動，與甫和中方簽訂「一帶一路」倡議備忘錄的義國當局立場相左，但「義大利不是中國，羅馬也不是北京」，「若中國大使館官員不了解，可先向他們的『新朋友』探詢情況」，並強調該報有「表達意見和批判」的權利。

義國政壇對此憤慨不已。前教育部長傑爾米尼強調，新聞自由是民主國家的基石，無法容忍一名使館高官言語暴力；「有些國家可能在經濟上有所發展，也存在商業吸引力，但對自由、權利的尊重和保證，卻遠遠未能實現。」

歐洲議會議員馬奧盧已要求義國外交部長米拉奈西展開調查，並做出解釋。「無國界記者組織」東亞辦事處執行長艾瑋昂則擔憂，中國官員向外媒施壓這類「極其不正常」的行徑愈來愈常見，民主國家應有所回應，媒體和政界應拒絕接受中方「將媒體當成政府公關部門」的模式。

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