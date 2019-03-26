川普通俄門查無勾結事證 未妨害司法／美司法部強調「也未證明川普無罪」

2019-03-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國司法部特別檢察官穆勒廿二日將俄羅斯在二○一六年美國總統大選期間所扮演角色的調查報告送交司法部。司法部長巴爾廿四日發布報告摘要，顯示「通俄門」調查並未發現川普陣營勾結俄國的事證，所獲證據也不足以證明川普妨害司法。不過，巴爾強調，「報告也未證明川普無罪」，穆勒並未對川普是否妨害司法得出結論。

僅發現親俄人士協助川普陣營

巴爾向國會提交的四頁「通俄門」調查報告摘要中，證實報告並未建議後續起訴，也沒有任何特檢已準備、卻尚未公開的起訴；穆勒發現「附屬俄國的個別人士曾多次向川普陣營提供協助」，但「無法確認川普競選團隊成員，與俄國政府干預大選的行動掛鉤」。穆勒列舉川普可能被視為妨害司法的種種行為，「許多都是發生在公眾眼前」，但未對川普是否妨害司法作出結論。

巴爾指出，穆勒歷時廿二個月「徹底」調查川普競選陣營是否勾結俄國，發出逾兩千八百張傳票，執行近五百張搜索令，訊問約五百名證人；調查期間，川普曾以書面答覆提問，但拒絕當面接受訊問。巴爾引述調查報告，「雖這份報告沒有斷定總統犯罪，但也沒有證明他無罪」，表示自己與司法部副部長及其他該部官員會商後，判斷沒有足夠「證據」認定總統犯下妨害司法罪行。

報告摘要公布後，川普廿四日推文表示「沒有勾結，沒有妨害司法，完完全全沉冤昭雪。繼續偉哉美國吧」。白宮發言人桑德絲聲稱，「司法部調查結果顯示，總統完全無罪」。克里姆林宮廿五日重申，俄國從未干預其他國家的選舉；俄國資深國會議員柯薩契夫（Konstantin Kosachev）表示，莫斯科很樂意修復與華府的關係。

美媒：報告有利於川普連任

此前冀望憑藉「通俄門」調查結果扳倒川普的民主黨，疾呼司法部應儘快公布所有報告內容，並表態支持國會參、眾兩院各委員會繼續調查川普。然而，美國民意已經反轉，若民主黨企圖將戰線延伸至彈劾，恐將反噬自身。美國有線電視新聞網（CNN）形容，穆勒的調查結果無疑是川普競選連任的強力政治武器，川普的總統生涯邁入「新紀元」。紐約時報則分析，「通俄門」調查結論驅散了川普上任以來「頭頂上的最大一片烏雲」，但不表示完全雨過天青，日後穆勒的報告若完整公開，仍有可能揭露足以重創川普的內幕。

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