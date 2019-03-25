瑞士豪華郵輪故障 受困挪威外海

2019-03-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕瑞士豪華郵輪「維京天空號」（Viking Sky）二十三日行經挪威外海時，引擎在暴風雨侵襲下發生故障，以致船上一千三百七十三人受困。挪威當局出動多架直升機救援，二十四日已空運撤離三百九十七人，並在四具引擎已有三具重啟後，將該船拖至附近港口。

維京天空號二十三日預定從挪威特羅姆瑟（Tromso）駛往史塔萬格（Stavanger），下午在危險海域胡斯達維卡灣（Hustadvika Bay）發生引擎事故，期間遭遇每秒至少二十四公尺的暴風雨侵襲。社群媒體流傳的影像顯示，該船面臨高達八公尺巨浪，船上傢俱跟著船身搖晃，不斷滑動。

事發當時，船務人員擔心可能擱淺，發出求救信號。挪威當局出動五架直升機，分批撤離船上人員，同時準備拖船要將遊輪拉往鄰近的挪威莫爾德鎮（Molde）港口，撤離行動截至二十四日仍在進行。

南挪威聯合救援中心指出，郵輪有四具引擎，其中三具已重新啟動。船上共有九百一十五名乘客，大多數是美國及英國籍，十七名傷者已經送醫，另有其他人受輕傷。

有美籍乘客受訪時形容，事發時船身劇烈搖晃，乘客試圖儘量靠近船中央，以免暈船；當時玻璃窗破裂，水湧入船艙，場面混亂。一名女乘客回憶說，她從未見過如此驚險場面，暴風強如龍捲風，搭機離開郵輪時險象環生。

船東瑞士維京海洋郵輪公司（Viking Ocean Cruises）強調，郵輪發生事故處胡斯達維卡灣在當地惡名昭彰，淺水處有許多小島及暗礁，連維京人也不敢冒險航行。

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