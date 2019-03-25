中國學生為進名校 找美國槍手考托福

2019-03-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌近日揭露，中國許多家長為了將子女送入美國名校，不惜砸重金延請教育機構協助「走側門」，包括代寫申請資料、準備讀書計畫及美化英文能力等，但其過程涉嫌舞弊，許多學生入學後實力遭到質疑。

美國多所常春藤聯盟名校最近爆發招生醜聞，其中包括中國學生的入學舞弊。近期有五名加州居民被捕，罪名是協助四十多名中國學生代考英語測驗托福（TOFEL），過程使用假護照為他們取得學生簽證，主嫌是加州大學洛杉磯分校（UCLA）的中國籍留學生蔡柳（Liu Cai，譯音）。

持假護照應試 5人被捕

涉及美國名校入學舞弊醜聞的男子辛格（William Singer），開設一間名為「鑰匙」（The Key）的大學準備機構。他在波士頓聯邦法院出庭時供稱，靠自身努力的學生走「前門」入學，大量捐款者走「後門」，而他為國際學生開啟「側門」，保證他們進入美國名校。

一名中國學生的家長曾支付六十萬人民幣（約二八○萬台幣），聘請一名輔導代理協助該生申請入學，保證進入美國排名前六十大的其中三至五所名校。中國目前有三十四萬學生試圖在美取得學位，佔所有外籍學生的三分之一。上述機構在中國有數百家之多，二○一六年產值達三十九億美元（約一二一一億台幣），包括棒呆國際教育、英泰教育及加州教育等。

去年，加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）多名教授曾抱怨，該校中國學生的英語能力不及格。中國教育顧問公司「融尚私塾」創辦人兼執行長雪麑坦言，不道德行為極為猖獗，槍手司空見慣。

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