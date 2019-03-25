無視聯國特派團 馬利暴徒屠殺134村民

2019-03-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕正值聯合國安理會特派團訪問西非國家馬利，尋求解決去年導致數百平民死亡的暴力事件之際，位於馬利中部的奧戈薩古（Ogossagou）、維林加拉（Welingara）、莫柏地（Mopti）等三座村落，二十三日無預警遭到暴力份子襲擊，造成包括懷孕婦女、孩童和老人在內，至少一百三十四人死亡。

附近的班卡斯市（Bankass）市長金多（Moulaye Guindo）表示，被攻擊的目標是游牧民族富拉尼（Fulani），主要死傷在奧戈薩古；二十三日黎明，一群身穿東壯族（Donzo）傳統獵人服飾的武裝份子圍攻該村，全村被焚毀，族長被殺；目前憲兵已收復此地，初估至少一百三十四人喪命。

法新社報導，罹難者多是被射殺或遭彎刀劈死。莫柏地的富拉尼族長桑卡雷（Bara Sankare）直指，奧戈薩古血案是「東壯族獵人對富拉尼平民的大屠殺」。東壯族、富拉尼兩族經常為了土地和水資源的分配，發生激烈衝突。奧戈薩古附近的維林加拉富拉尼村落，二十三日也遭到暴力攻擊。

聯合國馬利多層面綜合穩定特派團（MINUSMA）已推文嚴厲譴責這類鎖定平民的攻擊事件，呼籲馬利政府展開調查。此前，特派團官員二十二日晚間甫與馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）和政府官員會面，討論暴力攻擊、二○一五年與非伊斯蘭武裝團體達成的和平協議等問題。

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