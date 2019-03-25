梅伊再拚脫歐協議 黨內傳逼宮

2019-03-25

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國媒體二十四日報導，就在首相梅伊積極為脫歐協議爭取國會支持之際，執政黨保守黨內部已湧現逼宮聲浪：議員願意支持脫歐協議，條件是梅伊下台；多名閣員密謀叛變，要逼梅伊在十天內走人，連首相替代人選都已出爐；但首相官邸否認梅伊有遭逼退的可能性，部分閣員也幫腔說，無暇搞內訌，逼退梅伊無助於順利脫歐。

首相官邸否認傳聞 閣員指無暇內訌

英國廣播公司（BBC）報導，資深保守黨議員表示，只要梅伊不承擔下一階段與歐盟協商脫歐的責任，他們可能會勉為其難地支持梅伊的脫歐協議。保守黨議員弗里曼推文說，梅伊大概玩完了，全英民怨四起，人人感覺遭背叛，政務停滯不前，對民主的信任崩盤，「不能再這樣下去了，我們需要一個能接地氣與為打造Ｂ計畫結盟的新首相」。

週日泰晤士報（The Sunday Times）的政治新聞主編希普曼挑明，內閣全面逼宮戲碼已於二十三日晚間展開，至少十一名閣員要梅伊下台；希普曼還引述匿名閣員的話說，梅伊的首相寶座剩沒幾天了，十天內就會走人。

「就算她願意下台也無作用」

據報導，梅伊下台後將由「看守領袖」暫代其職，直到今年稍後舉行大選，可能人選包括梅伊實質上的副手、留歐派的內閣辦公廳大臣李登頓（David Lidington）、脫歐派的環境大臣戈夫（Michael Gove），以及從留歐派轉為脫歐派的外交大臣杭特（Jeremy Hunt）等。但某位資深後座議員（無公職或在野黨議員）吐槽，就算梅伊願意下台，恐怕也發揮不了太大作用。

若協議又被否決 下月將無協議脫歐

首相官邸已否認梅伊願意下台，或與其他資深閣員分享權力；李登頓也表態無意成為看守首相，還說他百分之百支持梅伊。財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）則表示，換首相、甚至換執政黨，都無助於解決英國目前的困境，當務之急應該是井然有序地脫歐，而非逼退梅伊；但若脫歐協議仍無法獲得國會支持，他不排除另覓包括二次公投等替代方案。

歐盟領袖已同意英國延後脫歐，從原定本月二十九日延到至少四月十二日；一旦英國國會通過梅伊的脫歐協議，英國將於五月二十二日在與歐盟達成協議的情況下脫歐；但若協議仍卡關，又未提出替代方案，則英國將於四月十二日在無協議情況下脫歐。

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