反對傾中 未來前進黨︰重新檢視泰中關係

2019-03-25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在泰國本次國會眾議院大選中，政壇新秀塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）率領的「未來前進黨」（Future Forward Party，FFP），是傳統「黃紅鬥爭」以外的嶄新勢力。年僅四十歲的塔納通提出輕軍事、重教育和就業等主張，並批評軍政府總理帕拉育與中國「愈走愈近」，罔顧民主、人權、言論自由等理念。他力倡效法對中國態度謹慎的馬來西亞首相馬哈地，重塑泰中兩國關係。

香港「南華早報」指出，帕拉育出任總理的五年來，泰國與美國安全防衛合作降溫，卻花費數十億泰銖向中國購買武器。泰國朱拉隆功大學的外交政策專家蓬披素指出，不論帕拉育繼續掌權與否，泰中關係的「重新平衡」已勢在必行。反軍政府人士也認為，這次大選是調整泰國與西方國家關係的契機。

質疑一帶一路 應向美日歐尋求平衡

出身泰國最大汽車零件製造商「高峰集團」（Thai Summit Group）家族，並在去年與夥伴共同創立「未來前進黨」的塔納通，運用社群媒體組織民眾，期盼改變由軍方及政治菁英勢力建立的傳統統治框架。塔納通主張削減軍備預算、結束徵兵制，將資源投入教育及就業市場，並修改軍方主導通過的新憲法，提高政府透明度。

更重要的是，針對泰國政府擬打造「東部經濟走廊」，在高鐵、化工、港口擴建等投資計畫上，與中國「一帶一路」倡議結合，塔納通曾公開表達質疑，直言「我們過度重視與中國的交易」，應該「重新向歐洲、日本和美國尋求關係平衡」。在談到泰中高鐵合作案時，他更坦言應向馬哈地看齊。馬哈地去年上任後，立即重審與中國合作的基礎建設計畫。

分析指出，塔納通的支持率節節攀升，代表FFP將在選後成為籌組政府的關鍵力量，其政治理念將占有一席之地。泰國法政大學商學院副教授帕維達則表示，在美中兩國角力加劇下，泰國與兩大強權的互動勢必步步為營；再者，帕拉育政府與中國的大型合作計畫，是否有圖利大企業之嫌，也將被放大檢視。

政壇新秀塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）率領的「未來前進黨」（Future Forward Party，FFP）在這次選戰大有斬獲。（歐新社）

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