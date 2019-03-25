泰國大選 軍方政黨成為最大黨

2019-03-25

〔編譯魏國金／綜合報導〕泰國二十四日舉行軍事政變五年以來的首次大選，被視為軍方等保守派勢力與前總理塔克辛陣營纏鬥近二十年來的一頁新章。已開出逾九成的選票顯示，沒有單一政黨取得絕對多數，軍方支持的現任總理帕拉育的政黨「公民力量黨」，以二十八％的得票率領先五年前遭其罷黜、由塔克辛胞妹盈拉領導的「為泰黨」（得票率為二十六．三％），意味帕拉育可能籌組執政聯盟，繼續掌政。

無單一政黨取得絕對多數

地位崇高的泰國王室二十三日晚間史無前例地發表選前聲明，國王瓦吉拉隆功呼籲選民牢記已故國王蒲美蓬一九六九年要求人民「支持好人治理社會、控制壞人」，以免其「製造混亂」的訓示。

泰國所有電視台在二十四日上午八時投票所開放前，不斷放送這項聲明。在泰國，「好人」（khon dee）一詞通常指涉軍系保皇派與建制派政治人物。

各路政治人物都擔心，由軍政府制定、旨在限制任何單一政黨贏得國會兩院三百七十六席絕對多數的選舉新法，將使政局陷入僵持。根據該法，眾議院三百五十席由選民投票選出，另一百五十席依政黨得票率分配，參議院兩百五十席則全由軍政府指派，然後眾、參兩院議員共同選出新總理，意味帕拉育之類軍方支持的人物，即使未掌握絕對多數，仍可能擔任總理。反軍政府的政黨領袖選前疾呼衝高投票率，因為這是讓帕拉育代表的軍方無法得逞的唯一辦法。

反軍政府勢力大有斬獲

偏頗的選舉法規並未澆熄五千一百萬名合格選民的熱情，其中包括七百萬名十八至二十五歲的首投族。從「深南」區的馬來穆斯林到北部塔克辛故鄉清邁，選民都踴躍投票，許多投票所前大排長龍。保險公司職員帕特拉彭在曼谷一所投票所說：「我想看到泰國變得更民主、平等。」

泰國選委會表示，投票率可望衝破八十％，相當於高達八十七％的提前投票率。選委會表示，全國九萬兩千三百二十個投票所沒有傳出重大問題，僅出現一些零星失當行為。開出的九十一％選票顯示，公民力量黨斬獲七百三十萬餘票；為泰黨則近六百九十萬票；強烈批評軍政府的新興政黨「未來前進黨」取得五百萬餘票，得票率達十九．二％。

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