歐盟開條件 英延後脫歐剩兩條路

2019-03-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕歐洲聯盟二十一日宣布，有條件同意英國首相梅伊的「延後脫歐」請求，原定脫歐大限是三月二十九日，如今英國將有兩個選項︰其一，若英國下議院在下週通過脫歐協議，脫歐期限將延至五月二十二日；其二，若協議遭到否決，脫歐將於四月十二日生效。

協議若通過 可延至五月廿二日脫歐

梅伊原本提案將脫歐大限延至六月三十日，但歐盟二十八國領袖召開峰會後指出，由於歐洲議會將在五月二十三日至二十六日舉行選舉，意謂英國須在此之前做決定，折衷方案是上述兩個寬限日期。

歐洲理事會主席圖斯克表示，四月十二日為英國決定是否參與歐洲議會選舉的關鍵日，在當天之前，所有選項仍然開放；若屆時未做決定，進一步延期將不可能。他也不忘再度羞辱英國脫歐派，稱「地獄仍然空著，還有許多空間」。此前他曾稱，「地獄會為脫歐且沒有計畫的人士保留特別空間。」

英國選舉法規定，須提前六週宣布參加歐洲議會選舉，亦即需在四月十二日前決定，若不宣布等同出局。梅伊堅持尊重脫歐民意，不參與這項選舉。

梅伊提出的脫歐協議，預定下週在國會進行第三次表決，她呼籲議員支持，同時拒絕排除無協議脫歐。歐盟多位領袖在峰會時詢問梅伊，若協議再敗，她將有何應變計畫，但她閉口不談。德國總理梅克爾已誓言，將致力至最後一小時，確保英國不會無條件脫歐。

面對脫歐歹戲拖棚，英國國會網站二十一日最新籲請政府撤銷脫歐程序的請願案一推出，迅速吸引上百萬人簽署。當請願人數超過十萬，國會需依法舉行辯論。

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