印尼國航取消49架波音訂單 獅航觀望

2019-03-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國波音公司製造的「737 Max8」客機連摔兩架後，印尼國家航空公司「嘉魯達印尼航空」（Garuda Indonesia）以「乘客失去信賴和信心」為由告知波音，將取消四十九架該型客機訂單，成為全球首家正式取消該型客機訂單的航空公司，恐在業界引發骨牌效應。

嘉魯達發言人透露，波音人員預定下週前往印尼，商討取消訂單計畫。波音此前已交付嘉魯達一架該型客機，而在二○一四年宣布這一筆五十架訂單時，其定價達四十九億美元。嘉魯達也正洽談是否把目前唯一一架737 Max8退貨，並考慮跟波音換一種新款的單走道噴射客機，「原則上，本公司並非想換掉波音」。

分析家預料，已暫緩接收該型客機的印尼「獅子航空」，可能也會做出同樣決定。

此外，根據紐約時報報導，「衣索比亞航空」和「獅航」失事客機上，都沒有安裝攻角指示器和警示燈，因波音把這兩個重要安全設備列為加購配備。這兩個配備有助於發現感應器的數據錯誤，避免防失速的「機動特性增強系統」（MCAS）故障。

業界人士透露，在兩起空難後，波音已決定把這兩個設備列為標配，已出廠的舊飛機也將加裝。知情人士指出，「美國航空」此前採購737 Max系列時，均選購警示燈。目前擁有最大737 Max機隊的美國「西南航空」不僅選購警示燈，還加購指示器；像「獅航」這種廉價航空，一般不會選擇加裝。

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