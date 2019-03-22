虛擬幣簽證 北韓「流亡政府」募款革命

2019-03-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕以推翻北韓金氏政權為宗旨的政治異議團體「自由朝鮮」，為籌募推翻北韓領導人金正恩的款項，正利用區塊鏈平台「以太坊（Ethereum）」，發行被稱為「G簽證（G-VISA）」的「解放後區塊鏈簽證」，前一千張每張要價一枚以太幣（ETH），據稱目前已募得逾五．七萬美元（約一七七萬台幣）。

原名「千里馬民防（CCD）」的自由朝鮮，一日宣布成立代表北韓臨時流亡政府。金正恩的異母兄長金正男在馬來西亞遇刺身亡後，CCD因庇護其長子金韓松而馳名。自由朝鮮官網聲稱，將於廿四日開始發行G-VISA，限量廿萬張，無論何時核發與取得，這些簽證都將在二○二九年三月一日到期。在推翻金氏政權後，一張可入境北韓一次，最長可停留四十五天，不限購買張數，但須遵守入境規定。

官網還說，持有該簽證應被視為贊助北韓革命運動，不應用於投資或信託目的。每張G-VISA的號碼是按照購買順序，因此無法要求或更換為特定號碼，捐多少（買幾張）和捐款人的身分都保密，自由朝鮮不會蒐集或提供相關個資。儘管不鼓勵投機，自由朝鮮仍表示，G-VISA也許能用在加密收藏品市集「OpenSea」等符合「ERC-721」標準的不可替換代幣（NFT），也可到那些市集去尋找偏好的G-VISA號碼。

據報導，已募得的五．七萬美元中，以虛擬貨幣（或稱加密貨幣）比特幣（BTC）支付的捐款帳戶已收到逾十四枚，以ETH支付的捐款帳戶則只收到○．○一枚。自由朝鮮稱廿四日才開始發行G-VISA，但OpenSea上已有五張。

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