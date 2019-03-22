偏袒波音？ 美代理國防部長被調查

2019-03-22

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部督察長（Inspector General）辦公室廿日表示，已就代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）是否利用職權偏袒老東家波音公司，展開調查。目前並不清楚此事是否會影響夏納翰真除國防部長的人事案。

非營利監督組織「華府公民道德責任組織」（ＣＲＥＷ）一週前向國防部督察長申訴，指控夏納翰似乎曾在部內會議中發言為波音宣傳，同時貶低洛克希德馬丁公司等波音競爭對手。正隨總統川普造訪俄亥俄州的夏納翰，已被告知遭到調查。國防部發言人克羅森說，夏納翰對調查表示歡迎，矢志維護與國防部簽署的操守協議，即涉及波音所有相關事務時，都會確保由可避免利益衝突的適當人士負責處理。

ＣＲＥＷ的申訴，有不少是根據已刊載的報導，包括政治新聞網站Politico今年一月的報導，指稱夏納翰在與政府合約有關的會議上大讚波音，還飆髒話痛斥洛克希德馬丁不知如何管理F-35計畫，令人質疑夏納翰是否刻意偏頗波音。例如，國防部日前公布的二○二○年預算提案中，便要求撥款約十億美元（約三○八億台幣）採購八架波音F-15EX戰機。

現年五十六歲的夏納翰，從政前曾任職波音超過三十年，領導該公司的商業客機與飛彈防禦系統等計畫。

在此同時，在737 MAX系列客機幾乎全球停飛後，波音還面臨公司高層因空難頻傳而必須出席國會聽證的壓力。參議院商業委員會的航太小組委員會打算舉行聽證，日期未定，為國會首度就空難事故要求波音高層接受詢問。聯邦航空總署（ＦＡＡ）也是質詢對象，聯邦調查局（ＦＢＩ）也已加入發照過程調查。

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