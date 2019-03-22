協議卡關 梅伊爭取630脫歐

2019-03-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕在英國公投通過脫離歐盟整整一千天後，面對脫歐步伐仍深陷混亂窘境的英國首相梅伊，廿日致函歐洲理事會主席圖斯克，承認脫歐過程「顯然不會在二○一九年三月廿九日前完成」，請求延後三個月到六月卅日。梅伊說，她會在廿一日歐盟高峰會說明理由。

梅伊與歐盟商定的脫歐協議草案已兩度遭國會否決，「歹戲拖棚」令歐盟領袖大為光火。圖斯克表明歐盟對「英國脫歐疲乏」，唯有英國國會在三月廿九日前通過草案，歐盟才會給予英國更多時間；至於會同意延後多久，「還有待討論」。不過，他相信歐盟會同意短期延後，並將視情況決定下週是否召開緊急峰會。

若歐盟不點頭，英國將在數日內「無協議」脫歐。梅伊廿日發表全國談話，表示她不得不請求延後到六月底脫歐，是「個人一大遺憾」；她將當前的僵局歸咎於國會議員，「全民受夠了」。

梅伊說，現在國會面臨「最後選擇」，到底是要以她的方案脫歐、冒著傷害經濟帶來混亂的無協議脫歐，還是根本不要退出。

梅伊原本計畫在本週第三度表決草案，卻遭下議院議長貝爾考以草案內容無實質修改為由打回票。現在，梅伊打算下週再度嘗試，接著利用歐盟批准的延後期限通過有序退出所需的立法。

然而，梅伊表明「身為首相」不打算延後到六月底後才脫歐，被外界解讀為若國會仍否決協議，脫歐被迫延宕更久，她可能會為此辭職。

若英國轉向留歐派支持的「軟脫歐」，即脫歐後仍留在歐洲單一市場，勢將激怒保守黨脫歐派。另外，由於新一屆歐洲議會任期自七月開始，英國在六月底前退出，可避免參與五月底舉行的歐洲議會選舉，因為英國的席位已分配給其他國家。

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