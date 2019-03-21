幫「一帶一路」解套? 港府擬擲2.45兆填海造陸

2019-03-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港政府十九日公布因填海規模過大、費用過高而備受爭議的大嶼山填海造陸工程「明日大嶼」的經費，粗估高達六二四○億港幣（約二兆四千五百億台幣），倘若落實，將是香港史上最昂貴的基礎建設工程；多名民主派立法會議員痛批港府嚴重低估經費，隱瞞部分成本與刻意忽略利息與通貨膨脹，直指最後實際造價恐破一兆港幣，形同「倒錢落海」，人工島上的住宅根本是讓中國人來炒房。

議員批倒錢落海 目的要開放中資炒房

「守護大嶼聯盟」更引述專家意見指控，明日大嶼工程其實是中國國家主席習近平力推的「一帶一路」計畫遇阻，轉而朝香港發展，以消化中國國內的過剩產能。曾擔任港府中央政策組顧問的劉細良指出，明日大嶼計畫的透明度極低，違反港府以往的決策程序，反而更類似巴基斯坦「中巴經濟走廊」之類的「一帶一路」計畫。無論港人如何反對高鐵、港珠澳大橋、三跑（香港機場第三條跑道）等「大白象工程」，更大的大白象只會接踵而來。

計畫透明度極低 中國大白象接踵而來

根據港府發展局，六二四○億港幣經費包括交椅洲填海一千公頃與相關基礎建設二五六○億、欣澳、龍鼓灘填海與屯門沿海發展區九五○億，以及填海區的聯外鐵路與道路共二七三○億；以香港人口約七四八萬人來算，平均每人要負擔超過港幣八萬三千元（約卅二．五七萬台幣）。但港府認為，「明日大嶼」不會拖垮政府財政，而且完工後「保守估計」可望為香港帶來七○七○億港幣的經濟效益；發展局長黃偉綸表示，會在下週向立法會爭取撥款五億元進行工程研究。

造價忽略通膨率 總經費恐破一兆港幣

但民主派立法會議員、「議會陣線」的朱凱迪痛批，港府嚴重低估「明日大嶼」的造價，根本是誤導與欺騙大眾…六二四○億是根據去年九月的價格，若以每年五％的通膨率計算，二○二五年開始填海時的經費將達八七八○億；再加上該工程需時多年才能竣工，總經費最後肯定超過一兆港幣。民主黨立法會議員尹兆堅也認為總經費會破兆，遑論港府基礎建設嚴重超支有前例可循；尹兆堅還批評特首林鄭月娥為個人政績不惜賭上一切，「我覺得是太冒進」。

「明日大嶼」工程的主要目的在於解決住房短缺，目前規劃二○二五年在交椅洲填海造陸，可提供十五萬到廿六萬戶住宅，其中七成為公共住宅；預計二○三二年有首批居民入住，之後的三到五年完成鐵路網。但公民黨立法會議員陳淑莊批評這是「沈迷基建、倒錢落海」。同黨議員郭家麒說，港府稱「明日大嶼」意在解決土地不足根本是欺騙市民，上千公頃的人工島可容納七十萬到一一○萬人，遠超出香港居住需求，質疑該工程的真正目的是讓中國人來港搶購豪宅。

此外，「明日大嶼」的填海總面積為一千七百公頃，而粗估的工程經費中的一千公頃，意即目前粗估的六二四○億港幣中，並不包括另外七百公頃的填海費用。填海除了造價昂貴，還可能破壞海洋生態與污染海洋引發環保問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/