老公舌戰川普 白宮顧問婚姻淪笑柄

2019-03-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕夫婦政治立場相左雖不罕見，但對重用凱莉安‧康威（Kellyanne Conway）擔任二○一六年大選競選經理和總統顧問的美國總統川普而言，她的律師夫婿喬治‧康威（George Conway）多次公開唱反調，十八、十九日更直指「自戀型人格障礙」（NPD）患者川普不適合擔任國家領袖，川普當天即推文嗆聲，稱他嫉妒另一半成就，「十足魯蛇一枚」。

正為川普打造連任之路的川普二○二○年大選競選經理帕斯凱爾（Brad Parscale），十九日透過推特為主子發聲，稱整件事源於川普拒絕給予喬治‧康威夢寐以求的工作，因對方與司法部少有合作，甚至可說紀錄不良，卻又不願接受審查。他強調，川普不識喬治‧康威，但男方對妻子的成就眼紅，竟藉此傷害她。川普隨即轉推這篇貼文，同時加註︰「十足魯蛇一枚！」

川普二十日推文重申，喬治‧康威以「凱莉安‧康威先生」之名為人所知，「非常嫉妒妻子的成功，又氣我得到他太太的幫忙，卻不把他這麼渴望的工作給他。」川普強調，他根本可說是不認識對方，「只看過一眼」，但很確定他是「魯蛇」和「爛透了的丈夫」。

十八日推文指川普精神有病的喬治‧康威不甘示弱，回稱對方「瘋了」。他十九日接受美國《紐約時報》電話訪問時，更大方接受「魯蛇」封號，因由不適任元首頒發，可說是「榮譽勳章」，對方的反應更「證實了我昨天的論點」。至於不斷砲轟川普的主因，他自稱出於「責任感」，因他也是把川普送進白宮的「小咖」之一，畢竟當今總統當初並非他們夫婦倆的「首選」，反而是最後一名。

尷尬聲明與夫看法不同

上述發言令目前擔任川普左右手的凱莉安‧康威相當難堪，只能公開表示，與夫婿看法不同。

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