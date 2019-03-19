阿斯匹靈預防心臟病 健康老年人不宜服用

2019-03-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕一九八○及九○年代的研究顯示，服用低劑量的阿斯匹靈，可預防心臟病。然而，美國心臟病學會（ACC）及美國心臟協會（AHA）十七日發佈新指南強調，對於多數健康的老年人，若未患有心臟病或有高罹病風險，不建議採用阿斯匹靈加以預防。

恐增加內出血風險

「新英格蘭醫學期刊（NEJM）」去年發表的三份研究報告指出，每日服用低劑量阿斯匹量，對健康的老年人不僅浪費金錢，而且可能弊大於利，最壞情況是可能增加內出血及早逝風險。其中一項針對逾一萬九千名老年人的研究發現，服用阿斯匹靈不僅無法降低心血管疾病風險，還可能增加大量出血風險。

前述美國兩大心臟組織最新指南表示，醫生不應建議七十歲以上老年人，定期服用低劑量阿斯匹靈，做為預防心臟病之用。有內出血風險的成年人，以及未曾診斷出罹患心臟病的健康老年人，也不應採用這種預防心臟病的方法。

不過，指南也提到，醫生或許可以考慮讓部分高風險老年患者採用此法，包括難以降低膽固醇、難以管理血糖的患者，前提是不會提高內出血風險；高心血管疾病風險的四十至七十歲間成年人，也可以考慮以此預防心臟病，但仍必須以不會提高內出血風險為前提。

參與指南制定的醫生、約翰霍普金斯大學醫學院心臟病學家布魯門塔強調，對於沒有心血管病史的人士，臨床醫生在開立阿斯匹靈時應嚴格篩選。患者完善生活習慣、控制血壓及膽固醇等更為重要，而非一味建議服用阿斯匹靈。

其他專家則主張，阿斯匹靈應做為心血管疾病的「次要預防」，而非以往判定的「首要預防」。至於已經服用阿斯匹靈的人士，在停用前應諮詢醫生。

阿斯匹靈#心臟病#內出血風險/span〉

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