半年內兩起空難 波音737 MAX8飛安認證缺失

2019-03-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕衣索比亞運輸部長摩吉斯（Dagmawit Moges）十七日證實，衣索比亞航空公司十日奪走一五七人性命的波音737 MAX8空難，黑盒子數據與印尼獅航去年十月底一架同型客機造成一八九人罹難的事故，墜機前都曾通報有不規律的爬升和下降，飛行速度也有類似波動，這些「明顯相似」之處將成為「空難調查過程要深入探究的問題」。

美國《西雅圖時報》十七日報導，二○一七年五月投入商業營運的波音737 MAX系列客機，為了與空中巴士A320 Neo競爭市場，匆促完成安全評估；聯邦航空總署（FAA）將疑似與接連兩起空難有關的「機動特性增強系統（MCAS）」部分認證作業，直接委託給波音公司，且原始安全分析報告指出MCAS有潛在的飛安「有害」係數。《華爾街日報》十七日引述知情人士說法報導，美國運輸部已對FAA批准波音737 MAX的程序展開調查；司法部檢察官要求曾參與該機型安全評估作業的人員，提供通聯紀錄及相關文件。不過，FAA堅稱，波音737 MAX系列客機的認證過程遵守標準程序；波音也強調，該機型符合所有認證與監管規範。

安全評估等級被認定「有害」

FAA二○○九年起大舉推行「機構委任授權（ODA）」，將部分認證作業委託給飛機製造商或外部專家。直接參與評估或知情的工程師透露，波音737 MAX系列客機的MCAS，僅靠一個感應器的訊號即可自動壓低機頭，出狀況時的安全評估等級被認定為「有害」，只比「災難性」低一級。

五個月內接連發生兩起空難的波音737 MAX系列客機，已遭全球逾七十國下達禁飛令。疑似與空難有關的新飛控系統「機動特性增強系統（MCAS）」，可旋轉飛機的水平尾翼，讓機頭朝下以免失速；但該系統實際能轉動水平尾翼的幅度高達原始安全分析報告所提的四倍，且無需機師操作，被設計成自動啟動。

印尼獅航去年十月發生空難後，波音才告知各地機師737 MAX系列新增MCAS，以及該系統不當作用時的因應對策；由於MCAS預設在極端情況下啟動，波音最初認定機師不必另外接受MCAS相關訓練，甚至根本不必知道737 MAX系列客機新增這項新飛控系統。

波音737 MAX8空難#印尼獅航#衣索比亞/span〉

衣索比亞航空公司一架波音737 MAX8十日發生空難，奪走一五七人性命；罹難者家屬十七日在衣國首都阿迪斯阿貝巴舉行的集體葬禮上哀悼亡者。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/