荷蘭電車槍擊3死 不排除恐攻

2019-03-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕就在紐西蘭南島第一大城基督城兩座清真寺遭到血腥屠殺後三天，荷蘭中部烏得勒支省（Utrecht）省會烏特勒支市十八日也傳出槍擊事件，一名槍手在一列輕軌電車上開槍，造成至少三人喪生、九人受傷，其中三人重傷，凶嫌在逃。荷蘭反恐當局表示，不排除是恐怖攻擊，已啟動危機應變機制，並立即將該省的恐攻威脅層級調升至最高的「五」。

凶嫌疑與IS有關

烏得勒支為荷蘭第四大城。警方說，槍擊案發生在「十月二十四日廣場站」，並公布一名男子的照片，請外界協尋該名三十七歲、生於土耳其並與本案有關的塔尼斯（Gokmen Tanis），同時警告民眾勿接近此人。荷蘭公共電視台（NOS）報導，警方包圍一棟據信為凶嫌藏身的大樓。英國廣播公司（BBC）引述烏得勒支當地土耳其商人報導，塔尼斯與伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（IS）」有關。

荷蘭國家安全和反恐協調官艾柏斯柏格（PJ Aalbersberg）指出，正調查本案是否出於「恐怖主義動機」。荷蘭總理呂特表示，情況令人「非常擔心」，本案是對荷蘭「包容、開放社會的攻擊」。

警方已封鎖案發現場附近區域，調派直升機救助傷者，並要求民眾儘量不要外出。荷蘭皇家憲兵說，全荷機場及其他重要建築物均已進入高度警戒。警方表示，尚未因本案而拘留任何人，槍手可能搭車逃逸，也不排除槍手可能不只一人。據透露，一輛法國雷諾汽車製造的紅色「Clio」在案發前被劫，之後出現在距離劫車地點四．三公里的另一條街上，正調查是否與本案有關。荷蘭第二大城鹿特丹警方也說，已加強當地清真寺及車站附近的維安。

過去幾年，荷蘭雖不像其歐洲鄰國般遭遇重大恐怖攻擊，但也不平靜。二○一八年六月，兩名年齡分別是廿二歲和廿八歲的摩洛哥裔男子，在鹿特丹伊拉斯莫斯橋發動攻擊前被捕。八月，一名十九歲、擁有德國居留權的阿富汗男子，持刀在阿姆斯特丹刺傷兩名美國遊客。隔月，警方宣布偵破一起企圖在一場大型活動中鎖定平民的預謀攻擊案。

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