國會終止緊急狀態令 川普否決

2019-03-17

〔編譯張沛元／綜合報導〕為落實在美國與墨西哥邊境築牆抵擋非法移民的重要政策，美國總統川普十五日首度動用美國憲法賦予總統的否決權，推翻國會參眾兩院稍早表決通過的一項決議案，該決議案終止川普稍早宣布、藉此籌措築牆經費的國家緊急狀態；國會民主黨人斥川普「非法奪權」，揚言二十六日再度表決推翻川普的否決。紐約時報則指出，民主黨人缺乏足夠票數推翻否決。

拜十二名共和黨人倒戈之賜，共和黨控制的參院十四日通過決議，終止川普日前宣布的緊急狀態令；至於民主黨控制的眾院，則早在上月就通過類似決議。川普在參院通過決議當天就揚言動用否決權。川普說，國會有通過阻擋國家緊急狀態之決議的自由，而他身為總統，則有職責予以否決。在包括國會議員與遭非法移民殺害的罹難者家屬等支持者圍繞下，川普在白宮橢圓形辦公室簽署否決文件，並拿起文件供媒體拍照。川普說，他對於能簽署否決「引以為傲」。

對於十二名共和黨參議員倒戈，川普說，他同情他們的處境，也因為他知道國會沒有足夠票數推翻否決，才沒對這些參議員施壓。

川普透過宣布全國進入緊急狀態，便可將原本撥作國防用途的鉅額公帑挪來築牆；國會通過決議終止緊急狀態遭川普推翻後，還是能再次表決以推翻川普的否決，但條件是必須在參眾兩院取得三分之二多數，難度甚高，不過眾院民主黨人仍決定要在二十六日放手一搏。民主黨籍眾議院議長裴洛西批評川普否決國會的決議是「非法奪權」，即便參眾兩院企圖力挽狂瀾，川普仍執意違抗憲法、國會與美國人民的意願；但川普堅稱，美國國境之南的非法移民問題，已達國家緊急狀態等級。

儘管川普靠否決權抵擋國會的反對力量，但緊急狀態命令並不能就此高枕無憂，由民主黨執政的二十個州的檢察長已籌組聯盟，提告宣布國家進入緊急狀態之舉違憲又違法，要求法官下達臨時禁制令，讓川普在訴訟期間無法挪款築牆。

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