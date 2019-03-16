英通過延後脫歐 等歐盟點頭

2019-03-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國國會下議院（下稱下院）議員十四日以四一三票贊成、二○二票反對，表決通過英國政府提出的延後脫歐動議。由於二十一日於布魯塞爾召開的歐盟峰會在即，因此首相梅伊若能說服多數下院議員，在二十日前對她與歐盟間達成的脫歐協議草案（下稱草案）投下贊成票，她就可以請歐盟將脫歐大限自原定的二十九日延到六月三十日。此外，下院也以三三四票反對、八十五票贊成的懸殊差距，否決舉行第二次脫歐公投案。

十四日的表決結果，代表下院同意展延規定成員國脫歐機制的歐盟里斯本條約第五十條，並授權梅伊政府請歐盟同意英國延後脫歐。歐盟執委會重申，已注意到該投票結果，但尚需歐盟其他二十七國一致同意。

若歐盟不同意延後脫歐或下院在二十九日前未能通過草案，英國仍可能在無協議下「硬脫歐」。梅伊已提醒，一旦草案第三度被下院否決，脫歐可能拖得更久。她表示，若延後超過三個月，恐有損英國人民對民主的信任，且英國將被迫參與五月舉行的歐洲議會選舉。另外，這可能也會提高舉行二次脫歐公投的可能性。

英國最大在野黨工黨黨魁柯賓強調，雖然兩百多名工黨下院議員十四日在表決二次公投案時棄權，但工黨仍支持二次公投，因為這是一個打破脫歐僵局的「務實選項」。

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