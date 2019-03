《中英對照讀新聞》Lady Gaga sets the record straight on rumors of romance with Bradley Cooper－女神卡卡澄清與布萊德利．庫柏墜入情網的謠言

2019-03-15

◎張沛元

Lady Gaga and Bradley Cooper’s steamy Oscar performance of "Shallow" from their film "A Star is Born" got the world buzzing about the possibility of a real-life romance between the pair. The pop star set the record straight on "Jimmy Kimmel Live" Wednesday night — to the dismay of many fans.

女神卡卡與布萊德利.庫柏在奧斯卡典禮上煽情演出他們主演的電影「一個巨星的誕生」的歌曲「Shallow」,令舉世議論這兩人在現實世界中真的談起戀愛的可能性。流行樂天后卡卡週三晚間在電視脫口秀「吉米.金默秀」上把話說清楚--其結果令粉絲大失所望。

"We were watching it at home and wondered, ’What’s going on between these two?’...people started saying, ’Oh, well they must be in love.’" said Jimmy Kimmel.

「我們在家裡看典禮轉播,心想:『這兩人之間是怎麼回事?』…大家開始說,『他們一定在談戀愛,』」吉米.金默說。

Lady Gaga responded with an eye roll and revealed the co-stars were simply acting out the love song — and not truly head over heels for one another.

女神卡卡對此回了個白眼,並透露一起主演電影的兩人只是把這首歌的意境演繹出來--而不是真的跟對方愛得死去活來。

"Yes, people saw love and guess what? That’s what we wanted you to see," said Gaga, "This is a love song, ’ Shallow.’ The movie ’A Star is Born,’ it’s a love story."

「是啊,大家看到了愛,但你知道嗎?這就是我們要你們看到的,」女神卡卡說。「Shallow是一首情歌,『一個巨星的誕生』是一部愛情電影。」

《新聞辭典》

set the record straight:慣用語,陳述真相;澄清是非。例句:He’s decided to make a statement in person to set the record straight once and for all.(他決定親自發表聲明就此徹底把話說清楚。)

act out:慣用語,把…表演出來。

head over heels:慣用語,墜入愛河,愛到無法控制,為愛神魂顛倒。例句:They used to be head over heels, but now they just annoy each other most of the time.(他們曾愛得痴狂,但如今大多數時刻只會惹惱對方。)

