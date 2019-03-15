延後脫歐? 梅伊傾向三度挑戰協議

2019-03-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國國會下議院（下稱下院）預定自當地時間十四日下午五點（台灣時間十五日凌晨一點）起，表決一系列脫歐議案，包括是否藉由展延歐盟里斯本條約第五十條（下稱第五十條），延後原定三月廿九日到期的脫歐時日，以及是否舉行二次脫歐公投。英國內閣辦公廳大臣李登頓（David Lidington）重申，政府反對再次舉行脫歐公投。歐洲理事會主席圖斯克表明，若英國國會表決通過展延第五十條，他將支持延後脫歐，並呼籲歐盟其他成員國予以接受。

台灣時間十四日凌晨，下院才投票否決被稱為「硬脫歐」的「無協議脫歐」，但這項表決並無法律拘束力，按現行法律，英國仍可以如期於廿九日在無協議下脫歐。若下院表決同意延後脫歐，梅伊接下來將轉戰廿一至廿二日在比利時布魯塞爾召開的歐盟峰會。她需要尋求歐盟成員國一致同意延後脫歐。若下院否決延後，則會回到無協議脫歐。

下院亦將表決是否把脫歐大限自廿九日延到六月卅日的動議，好讓國會有時間通過脫歐立法。下院通過後，還需歐盟同意，以及英國繼續以成員國身分參與預定五月舉行的歐洲議會選舉。

圖斯克十四日推文寫道，若英國發現其有必要重新思考脫歐策略，並建立相關共識，他將籲請其他成員國願意接受「長期延期」脫歐。路透引述一名官員報導，圖斯克的話意味著至少延後一年。

另一方面，梅伊準備推動下院議員下週第三度表決其脫歐協議草案，關鍵將是她能否說服親脫歐派議員不再反對該草案。北愛爾蘭「民主統一黨」黨魁佛斯特釋出善意，表示將與梅伊政府一起試著找到有協議脫歐之道。

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