台灣即起停止737MAX飛航計畫申請

2019-03-15

〔記者陳宜加／台北報導〕波音737 MAX新機半年內連續兩起墜機事故，全球各國紛紛宣布禁飛，波音昨也聲明，建議停飛737 MAX系列機型。我民航局昨晚正式發布適航指令，即日起停止波音737 MAX8、737 MAX9飛入、飛越或飛出我國，並停止所有飛航計畫申請。目前我國籍航空均未使用737 MAX機型。

飛台的外籍航空中，則有泰獅航過去曾調度737 MAX機型飛航台北—曼谷航線，但泰獅航已自主停飛；另外，中國有十三家航空公司使用737 MAX機型營運，中國官方也已下禁飛令。據了解，外籍航空均已調度安排其他機型飛行原訂航班。

民航局指出，考慮國際間飛安風險評估認為疑慮無法於短期緩解，且無法佐證波音變更「機動特性增強系統（MCAS）」設計有效，因此發布適航指令，確保飛安。

根據適航指令，停止所有航空器所有人操作737 MAX8、737 MAX9機型飛入、飛越或飛出我國，同時停止所有操作飛航計畫申請，生效日期從台灣時間三月十四日晚間七時開始。民航局表示，將視調查結果及原廠建議，發布後續相關適航指令。

美國十三日宣布停飛波音737 MAX，美國航空公司在佛羅里達州邁阿密國際機場的一架737 MAX8，當天就被拖車拖往他處。 （法新社）

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