波音更改自動飛行軟體 機師竟不知

2019-03-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報十三日報導，波音公司疑似一度隱匿737 MAX系列客機的自動功能已採用新軟體，且該軟體還可能干擾機師對飛機的操控；美國機師曾對此向波音高層表達不滿，而今美國國會眾議院已表示將召開聽證會，以了解美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）當初核准737 MAX系列的程序。

華郵指出，波音直至印尼獅航墜機後才公告，737 MAX8的自動功能配備有新軟體；此事在去年十一月波音高層與美國航空機師工會開會時，引爆機師怒火；波音高層以機師人數太多與不希望龐大資訊讓機師們應接不暇為由，解釋未能通知。令機師怒嗆「令人無法接受」。

波音發言人駁斥該公司高層曾發表此等言論。美國眾議院交通與基礎建設委員會主席迪法齊歐已決定召開聽證會調查，紐約時報則指出，據信獅航空難可能與「機動特性增強系統（MCAS）」的軟體變更有關，該軟體也可能是衣航空難的因素之一。

MCAS意在防止飛機失速，於某些罕見但危險的情況，如偵測到飛機有攻角太陡恐導致失速時，就會推翻機師對飛機的控制，自動壓低機頭，對機師按照常年訓練在飛機爬升時將操縱桿往後拉以便抬起機頭造成干擾；也就是說，當機師試圖操控飛機時，該自動系統可能會抵銷機師對飛機的控制。迪法齊歐說，他將調查當初為何會作出機師不需重新訓練的結論。

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