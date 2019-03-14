送子女進名校 美爆空前校園行賄醜聞

2019-03-14

〔編譯張沛元／綜合十三日外電報導〕美國驚爆史上最大規模的大學入學舞弊醜聞，包括好萊塢明星在內的多位財力雄厚名流級家長，透過中間人行賄多所大學的運動教練與其他相關人士，藉此把子女送進這些知名學府，被告人數多達五十人，行賄總金額為兩千五百萬美元（約台幣七億七千兩百多萬元）。

聯邦當局稱本案是美國司法部歷來起訴過的最大規模大學入學舞弊案，五十名被告中有九人是大學運動教練，另有三十三人活躍於法律界、金融界、時尚圈、餐飲界等領域，包括以電視影集《慾望師奶》拿下艾美獎的五十六歲女星費莉希蒂‧霍夫曼（Felicity Huffman），及影集《歡樂滿屋》女星洛莉‧路格林（Lori Loughlin）。部分被告被控陰謀詐欺，倘若遭到定罪，最重可被判處二十年有期徒刑。

入學顧問塞錢 教練、名人等50人被訴

本案核心人物是充當中間人的大學入學顧問辛格，他被控從二○一一年至上月，代替家長們行賄知名學府的運動教練與行政人員，行賄金額從數十萬到多達六百五十萬美元不等，好讓這些家長的子女看似體育新星，藉此增加入學機率；辛格也行賄測驗中心人士，以竄改學生的答案。

辛格在證詞中把自己的行為比喻成開「側門」，而學生自己努力是「正門」，家長捐大錢給學校但不保證子女一定入學則是「後門」；「我開了側門…，它的吸引力是因為我創造了保證」。

除了兩名女星，其他被告還包括紐約知名國際律師事務所Willkie Farr & Gallagher LLP主席之一的卡普蘭，及路格林的服裝設計師夫婿詹奈利。至於九名被告的教練來自耶魯、史丹福等名校；不少大學已將涉案教練開除或停職。被告中並無當事學生，當局指出，許多青少年並不知情。

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