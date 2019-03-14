英脫歐協議再敗 轉戰硬脫歐

2019-03-14

〔編譯管淑平／綜合報導〕距離英國預定脫離歐洲聯盟僅十七天之際，英國國會十二日再度否決脫歐協議草案，不但給予首相梅伊雙重打擊，也再度令英國脫歐陷入混亂與疑慮；國會十三日晚間七時（台灣時間十四日凌晨三時）將表決是否無協議脫歐（硬脫歐），若如外界預期否決無協議脫歐，次日將投票決定是否提出延遲脫歐。

脫歐協議草案一月間遭國會以二三○票懸殊差距否決後，儘管梅伊與歐盟協商達成若干修訂，國會依然不買帳，十二日以三九一票對二四二票，再度否決該草案，票數差距仍有一四九票。

二次公投、提前改選呼聲高漲

草案二度闖關失敗，令梅伊無法再掌控脫歐過程，主導權落入國會手中，壯大舉行二次脫歐公投的呼聲，也提高梅伊政府垮台、提早改選的可能性。反對派工黨黨魁柯賓說，「首相已經用掉所剩時間」，「是時候舉行大選。」一批英國議員十三日將提案延後至五月二十二日脫歐，並與歐盟協定一系列為期至二○二一年的臨時協議。

一臉憔悴的梅伊以沙啞的聲音承認又一次失敗，表示國會將於十三日表決三月二十九日是否無協議脫歐。她罕見地開放黨內議員可自由投票，但也警告，「否決無協議脫歐和延後脫歐，都解決不了問題」；她也說，與無協議脫歐打亂經濟相比，不脫歐是民主的災難，「帶來的風險更大」。

警告不會再協商或修改協議的歐盟執行委員會，發表聲明表達憤慨，指表決結果「顯著提高了無協議脫歐的可能性」。准許英國延後脫歐，須經歐盟其他二十七個會員國同意。歐洲理事會主席圖斯克的發言人表示，延後脫歐得有「可信的正當理由」；歐盟英國脫歐事務首席談判代表巴尼耶說，布魯塞爾「能做的都做了」，現在必須準備面臨「離得一團亂」的可能性。

梅伊原本寄望透過歐盟也同意的「具法律約束力」附加文件，承諾英國不會無限期受北愛「邊境保障措施」約束等，有助於國會點頭。不料檢察總長考克斯在法律意見中，指該文件未消除英國受制於歐盟規範的風險後，保守黨內脫歐核心支持者及北愛「民主統一黨」盟友，紛紛表態不支持修訂版草案。

因應可能無協議脫歐，英國政府十三日宣布，屆時進口商品零關稅比例將從八十％提高至八十七％，為期十二個月，也不會針對從愛爾蘭進入北愛爾蘭的貨物新增邊境查驗，或要求海關申報，以免價格飛漲。

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