「他不值得」眾院議長反對彈劾川普

2019-03-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》十一日報導，加州民主黨聯邦眾議員、眾院議長裴洛西在專訪中，表態不支持彈劾總統川普，指彈劾川普恐讓國家陷入分裂局面，「他（川普）根本不值得（我們這麼做）」。

裴洛西告訴華郵，川普在「道德、智力方面都不適合擔任總統」，但若缺乏能壓倒性獲得民主、共和兩黨支持的有力證據，發起彈劾恐導致國家分裂，「我不支持彈劾。我不認為我們應該冒此風險。他（川普）根本不值得」。

裴洛西表示，美國能在任何情況下屹立不搖，「但或許不包括讓川普擔任兩屆總統」，民主黨當前應該集中精神，尋求二○二○年贏得總統大選，「民主黨人必須確保川普不會連任總統」。隨著司法部特別檢察官穆勒的「通俄門」調查結果即將出爐，民主黨眾議員本月初正式對川普發動最重大的全面性擴大調查，以尋求揭發川普或其行政團隊妨礙司法、貪污、濫權等情事，蒐集足以彈劾川普的證據。

美聯社指出，裴洛西不支持彈劾，原因之一是穆勒的調查報告可能不會有點名川普不法的決定性內容。另一個原因是，當年民主黨籍總統柯林頓遭彈劾時，身為眾議員的裴洛西，親眼看到民意對共和黨的反撲。

眾院司法委員會主席納德勒強調，擴大調查川普旨在「保護美國的法治」，讓大眾知曉川普政府濫權行為的所有事實，至於是否彈劾川普，則須尋求兩黨共識。美國億萬富豪、民主黨大金主思特爾十一日公開反駁裴洛西說法，表示就算彈劾川普可能付出「不值得」的政治代價，但為捍衛美國法治，「一切都值得」。

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