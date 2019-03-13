砍內政大增軍費 美2020年預算創新高

2019-03-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國川普政府十一日向國會提交二○二○財政年度（一九年十月一日至二○年九月卅日）預算案，總金額達四．七五兆美元（約一四七．四九兆台幣），聯邦赤字預計衝破一．一兆美元（約卅四．二兆台幣），均創下新高紀錄。由於預算案包括高達八十六億美元的美墨邊界牆修築經費，分析認為，民主與共和若無法達成共識，甫結束史上最久停擺僵局的聯邦政府，秋季恐再度局部停擺。

聯邦政府秋季恐再度局部停擺

預算案大幅增加國防開支至七千五百億美元，增幅將近五％，並將成立全新軍種「太空軍」。同時，川普政府也削減國內多項計畫開支約五％，將在未來十年內減少二．七兆美元內政支出，減幅達歷屆政府之最，包括社會福利、環保、教育、運輸等經常性支出。川普聲稱，新財政年度預算計畫將帶領美國走進「經濟奇蹟」，預算支出將在十五年後取得平衡。

環保署（EPA）新財政年度預算僅六十一億美元，大減三十一％；能源部預算減幅十一％，其中再生能源研究預算被大砍六．九六億美元；交通部預算減少二十二％；國務院預算減少二十三％；內政部預算則減少十四％。

聯邦醫療保險（Medicare）、醫療補助計畫（Medicaid，即提供給貧民的醫療保險）等社會福利預算，也遭到計畫性削減；糧食券、聯邦住房補助的申領人，未來將被要求提供工作證明。此外，川普政府連續第三年主張削減教育部經費，減幅達十％。

民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西批評該預算案短視近利，堪稱是「通往更衰弱美國的地圖」。裴洛西和參議院民主黨領袖舒默揚言，白宮預算案「到院時即死亡」。

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