委國大停電第6天 美外交人員全撤離

2019-03-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕委內瑞拉史上最嚴重的全國大停電，十二日進入第六天，反對派掌握的國會接受自命為代理總統的議長瓜伊多的要求，宣布國家進入「警戒狀態」，為國際援助進入鋪路。金融專家指出，大停電讓經濟凋敝的委國雪上加霜，「整個石油運送系統戛然停頓」，高達三．五八億美元的原油無法運送。美國國務卿龐皮歐表示，由於委國危機惡化，將撤離駐委大使館所有外交人員。

瓜伊多十一日在國會演說中，以「災難」形容國家現狀。他說，始於七日的大停電，已奪走數十條人命，其中至少十五人是洗腎病患。他號召十二日發動新的示威行動，抗議總統馬杜羅，「我們不能迴避國家正經歷的這場悲劇」。儘管國會宣布「警戒狀態」，但由於馬杜羅控制軍隊與安全機構，多達兩百五十噸的國際救援物資卡在委國與哥倫比亞、巴西邊界已有一個月。

過去兩天，部分地區已陸續恢復供電，但往往數小時後再度停電。馬杜羅十一日再度下令延長停班停課一天，並指控停電肇因於美國對供電八成的古里水力發電廠進行「網路攻擊」。缺水則成為全國停電最令人痛苦的問題之一。

馬杜羅恐流失軍方支持

位於首都卡拉卡斯東南區的洪保德電廠，十一日凌晨發生爆炸，為委國亂局火上加油。政治風險諮詢機構「歐亞集團」指出，電力危機恐使馬杜羅流失軍方的支持。市場人士則認為，原油出口陷入停頓，導致外匯儲備短絀的委國，每天損失數百萬美元。

#十一日晚間推文宣布，將全數撤出駐委大使館人員，並痛批古巴與俄羅斯為馬杜羅撐腰，破壞委國民眾的民主夢想及福利。美國國務院已於一月下旬撤離一批非緊急必要的使館人員。美國總統川普曾表示，不排除軍事介入委國的可能性。

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