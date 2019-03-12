中國左右美澳輿論 史上最嚴重

2019-03-12

干預力道之強 城府之深

〔編譯茅毅／綜合報導〕白宮國家安全顧問波頓十日接受「福斯新聞」財經頻道主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）訪問時指出，中國設法影響美國和澳洲等美國友邦的國內輿論，其力道、城府比史上任何外國政府更大、更深。他還形容，中國電信設備巨擘「華為」製造的晶片，就像北京當局植入美、澳等國電信系統的「滿洲」（Manchurian）晶片（即間諜晶片），攸關國安，「這是非常嚴重的威脅」。

波頓說，中國企圖利用孔子學院、智庫與非營利組織來影響民意，其力度比「我們在歷史上見過的」任何外國都強大得多，且其欲影響的對象不只是美國，還包括澳洲及其他和美國關係密切的友好國家。因此，當他國企圖以中國這類手法試圖左右美國時，就觸及美國如何維持自由與開放社會問題的核心。

無法接受中武裝南海建省

波頓還批評中國在南海愈來愈專斷的作為。他說，中方透過構築人工島礁，企圖在南海建立一個「新的省分」，並在這些岩礁和小島上興建軍事基地，「完全令人無法接受」。因此，美國才持續執行「自由航行任務」，同時尋求使中國停止前述行為的其他辦法。

波頓也支持美、澳等國擔心在國安相關電信系統引進華為技術的論調。他認為，這類疑慮「理由非常、非常充分」，「人們有時會將此一關切稱為滿洲晶片問題，即一旦某種東西進入電信系統內，未來（某時）可能被啟動（當間諜）。」

間諜晶片 不知何時發作

「滿洲」晶片並非華為或北京當局研製的任何惡意晶片的正式名稱或代號。美國《大眾機械》（Popular Mechanics）雜誌二○○八年曾刊出一篇題為「滿洲晶片」（The Manchurian Chip）的文章，指稱一種帶有難以察覺的不法行徑的電腦晶片，恐將使某個竊取身分的集團破解或避開加密技術，美國民眾、企業到聯邦機構都將遭到外國政府或不法企業的威脅。

至於「滿洲」一詞，可能取自美國作家康頓（Richard Condon）一九五九年出版的小說《滿洲候選人》（The Manchurian Candidate），內容描述中國軍隊和北韓特務在韓戰時將一名美軍俘虜催眠洗腦，然後釋放他返美，充當共產陣營的刺客殺手，正如網路世界中的「特洛伊木馬」後門程式。

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