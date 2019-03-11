遠距醫療視訊 翁得知大限 隔天病逝

2019-03-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國加州佛利蒙特（ Fremont）的非營利組織「凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）」，四日透過視訊告知七十八歲老翁昆塔納（Ernest Quintana）其死期將至，昆塔納隔天便撒手人寰，引發家屬強烈不滿，怒罵醫師以「機器人」告知死期的作法沒人性。不過，凱薩機構堅稱，「遠距醫療」實施期間會有護理師或其他醫師在場，「機器人」說法不正確也不適切。

昆塔納的孫女威爾哈姆（Annalisia Wilharm）六日上傳醫院與祖父對話的視訊畫面，寫道「某些狀況下，那個機器人醫生或許還可以，但不該由它來告訴一個人他快死了」。威爾哈姆透過社群媒體表達強烈憤怒，並呼籲親友廣傳該則訊息，昆塔納的死訊隨即引發網路熱議。威爾哈姆指稱，由於祖父重聽，當時是她陪在昆塔納身旁，轉達醫師的話。

威爾哈姆表示，「我們知道時間所剩不多，他（昆塔納）病得很重，但我不認為，一個人應該透過那種方式得知這種消息。」她指稱，醫師透過視訊告訴幾乎已經無法呼吸的祖父，他的肺部漸漸衰竭，「你（昆塔納）沒有可以正常運作的肺。或許你應該考慮回到家裡等待臨終之際」；醫師隨後還說，「但我不知道他（昆塔納）的情況能不能撐到回家」。

被批沒人性 醫院：醫護在場

對此，凱薩醫療機構透過聲明表示：「我們很遺憾未能符合病患和家屬期望，並將以此為契機，評估如何提升病患的視訊經驗。遠距醫療技術過去和現在都不會取代醫療人員對病患狀況的親自評估，或是與病患及家屬的對話。使用『機器人』這個詞不正確也不適切，這種安全的影像技術是使用電訊技術進行現場對話，房裡都會有護理師或其他醫師在場。」

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