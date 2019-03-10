全球首款基改肉品 基改鮭魚美國解禁

2019-03-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一五年十一月獲美國食品藥物管理局（FDA）核准上市的美國水賞（AquaBounty）公司基因改造（GM）鮭魚，隔年因美國國會指示農業部（USDA）制定基改食品標識方案而卡關至今；但隨著農業部「國家強制生物工程食品揭露標準」去年十二月廿一日出爐，FDA八日正式宣告此種基改鮭魚依標準加註即可解禁。

若順利挺過消費者、環境保護團體及捕魚業者的法律挑戰，這一味全球首款基改肉品最快預計二○二○年就能在美國合法上桌。

此種基改鮭魚由大西洋鮭加上體型龐大的帝王鮭和具抗凍能力的大洋鱈魚基因培育而成，只需十六至十八個月就長到可出售的十磅（約四．五四公斤）重，比起一般鮭魚快一倍。水賞一九八九年就已發展出這項技術：多年來在加拿大培育魚卵及在巴拿馬養魚，全程採陸基繁殖；所飼養的全是母魚，且不具生殖力。

上述所有設計只為防止基改鮭魚若不慎外流對生態的可能影響，肉質據稱也不變，但始終無法消除反對者安全疑慮。

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