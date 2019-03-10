預測櫻花最前線 日氣象達人對決AI

2019-03-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本櫻花季腳步接近，也成為人類和人工智慧（AI）間的腦力對決新賽場！日本設備製造商「島津製作所」子公司「島津商業系統公司（下稱島津）」，今年想出一場別開生面的大對抗，由擁有十七年氣象預報資歷、堪稱「氣象達人」的資深預報員片岡央志與島津研發的AI，分別預測櫻花究竟何時綻放，結果將於四月五日公布在島津的氣象資訊網站「お天気Japan（天氣日本）」上。

截至二○一七年，島津都由不靠AI的氣象預報員憑藉其知識與經驗，預測櫻花開花日。自一八年三月，開始以AI預測開花日及盛開日，結果在日本四十五個城市，預測日期在實際日期正負兩天內的命中率為卅一％，低於片岡預測的卅七％（他一○到一七年的平均命中率），促使島津大幅改良其AI預測模式。

島津試著讓AI學習櫻花自秋季到冬季休眠、休眠解除至初春時長出花芽的過程，及氣溫等氣象的變化模式、日千個地方十年開花資料、日氣象廳自動氣象數據採集系統（AMeDAS）一九九八年後觀測資料共約十萬件大數據；再用原本公式重新預測去年日期，據說命中率提高近一倍（六十％），也能預測櫻花季自「開花」、「五分開」、「七分開」、「盛開」、「開始散落」、「結束」這六個階段的日期。

自一日起，改良版「AI櫻花預測2019」免費服務在天氣日本網站上線，並公布今年開花與盛開日預測。四十一歲的片岡對此表示，他以前也有過六十三％的命中率，很期待結果揭曉。

預測雖每天更新，但雙方以一日時預測的命中率定勝負。片岡預測，東京將於廿三日開花、名古屋廿一日、大阪廿日、京都廿一日等，最早開的是九州的宮崎（十六日）、最晚是本州最北端的青森（四月廿二日）。

AI預測則是東京、名古屋均為廿日，大阪廿五日、京都廿三日等，最早開的是四國的高知及九州的熊本（十七日），最晚也是與北海道相望的青森（四月廿六日）。儘管依不同城市，片岡與AI的預測差幾天，但雙方皆認為，今年全日本的開花日都會比往年提早約一週。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/