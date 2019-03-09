中國6高官抄襲論文 維穩大將在列

2019-03-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國學術界的造假醜聞層出不窮，使得「學術大國」的理想蒙上陰影。法新社八日利用防止文章剽竊的軟體，在中國學術期刊平台「中國知網」翻查十二名黨政高官的碩、博士論文，發現竟有多達六人涉嫌抄襲，包括被視為中共政治新星的新疆自治區黨委書記陳全國、前國家副主席李源潮、現任最高人民法院副院長張述元等人，狠狠打臉矢言杜絕學術歪風的中國政府。

在中共制度下，學術成就與仕途榮衰息息相關，卻導致官員養成投機取巧的陋習。法新社發現，中共中央政治局委員兼新疆黨委書記陳全國，在其二○○四年取得武漢理工大學管理學博士的論文《中部地區人力資本積累與經濟發展相關性研究》中，有逾六十個段落剽竊他人著作，導言部分更幾乎逐字逐句抄自北京工業大學經濟與管理學院副教授莫志宏，○二年在中國社會科學院發表的博士學位論文。

前國家副主席也爆抄襲

不僅如此，曾在二○一三至一八年擔任國家副主席的李源潮，其九八年在中共中央黨校發表的博士論文《關於社會主義文化藝術生產的若干問題》中，有二十個段落與九一年的一篇論文一樣。中國最高人民法院副院長張述元○四年的博士論文中，亦有數十個段落來自前一年的一篇論文。此外，中國國家知識產權局黨組前成員肖興威、一名中國審計署前副審計長和公安部前高官等，論文中都出現嚴重抄襲。

中國國務院去年才發布指導方針，表明對學術造假之風「零容忍」，將根據剽竊情節輕重，對違者祭出撤銷學位、暫停升遷或解除聘用等處罰；同時身為中共黨員者將另行懲戒，但目前尚未有高官被公開示懲。不過，中國共青團機關報《中國青年報》前編輯李大同強調，身兼政府官員的大學高層，對此一現象其實所知甚詳，因為他們都是「一脈相承」。他表示，這些文憑是真的，但本質是假的，「這是中國官場的常態」。

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