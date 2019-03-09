空前! NASA拍到戰機超音速震波

2019-03-09

〔編譯張沛元／綜合報導〕利用耗時十年研發、新升級的空對空攝影技術，美國航太總署（NASA）已史無前例拍攝到兩架飛行中超音速飛機的震波發生交互作用的畫面。這些資料有助於NASA目前正在研發、不會發出巨大音爆的超音速飛機X-59的計畫。

照片顯示，美國空軍的兩架T-38超音速教練機在NASA位於加州的阿姆斯壯飛行研究中心進行測試飛行，兩機一前一後、相距僅九公尺；上方有第三架飛機，機上裝設先進高速攝影機，攝影機最後在約三萬英尺的高度，拍攝到兩架T-38的震波發生交互作用的畫面。

與NASA合作的工程公司「航太運算」（AerospaceComputing Inc）的工程師史密斯表示，有意思的是，後面那架T-38的震波呈曲線，這是因為後方的T-38尾隨前方的T-38飛行，所以震波形成的方式不同，這份資料有助於研究人員對震波的交互作用，有更進一步的了解。NASA武器研究中心科學家海內克說，「我們從沒想過（畫面）會這麼清楚與美麗」，NASA也表示，能捕捉到如此精細的震波畫面，對該署只會產生低沉隆隆聲的X-59實驗性超音速飛機開發計畫，「至關重要」。

超音速飛機所產生的震波，是超音速音爆的來源；飛機飛行時施壓周遭空氣產生震波，當飛機速度超過音速，即海平面時速約一二二五公里，這些震波匯聚後，便會發出震耳欲聾的音爆。音爆會構成重大困擾，除了讓地面上的人受到驚嚇，也會造成實質損失，如震破窗戶玻璃，以致飛越地面的超音速飛行在包括美國在內的若干地區，受到嚴格限制。低音爆的X-59若能研發成功，或許能促使飛越地面的超音速飛行解禁。X-59目前正由國防承包商洛克希德馬丁研發中，預計二○二一年首度試飛。

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