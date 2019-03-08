上傳「黃金浴」 巴西川普滿頭包

2019-03-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕為了證明巴西嘉年華會變得放蕩墮落，極右派總統波索納羅六日在「推特」上傳影片，顯示一名男子露出下體，在另一名男子的頭上撒尿，指稱這是嘉年華會真實情況，甚至促請他的三百四十萬推特追隨者留言評斷，但他此舉引發爭議，招致各界口誅筆伐。

今年六十三歲的波索納羅有「巴西川普」之稱，從政多年來爭議不斷，曾說出恐同、仇女及種族歧視等言論。他今年元月才就任，但反對他的人士立刻把今年嘉年華會變成反波索納羅大會，多個街頭派對都高唱反波索納羅歌曲。

這段約四十秒的影片，顯示一位穿著下體護具的男子，衣不蔽體地擺臀熱舞，接著另一名男子解開拉鍊，朝他的頭上噴尿。波索納羅推文表示，他對影片內容感到不舒服，但巴西街頭許多嘉年華派對已淪為此景。

對此，反對派工黨參議員柯斯塔抨擊總統「可悲」。電視台記者潘尼齊歐怒批，他的六歲孫女與難以計數的孩童都看到這段影片，試問總統要如何向孩子解釋。學者也批評，民選官員上傳不雅影片，恐觸犯官員規範。有議員表態要求檢察官調查波索納羅否觸犯隱私法。至於推特公司則在聲明中未說明該推文是否違規，但稱將對所有違規推文「採取適當措施」。

然而支持者認為，波索納羅揭露了嘉年華會的真相，警方應逮捕這些行為不端人士。巴西總統府澄清，總統並非批評嘉年華會，而是想凸顯嘉年華會的精神遭扭曲。但波索納羅隨即推文反擊，刻意問追隨者何謂「黃金浴」（golden shower，意指戀尿癖），嘲弄批評人士。 巴西里約州立大學政治學教授桑托羅警告，即使美國總統川普上任第一年都有蜜月期，但波索納羅卻馬上成為箭靶，顯示他這種凡事反擊的做法是個「災難」。

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