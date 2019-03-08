臉書洗洩密惡名 將加強私訊溝通安全

2019-03-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於民眾保全隱私的需求隨著近年多起資料外洩風波加劇，全球社群媒體龍頭「臉書」執行長札克柏格七日主動楬櫫臉書願景：打造一個注重隱私的社交網路傳訊平台。

札克柏格透過臉書網誌公開上述想法。他指出，過去十五年來，臉書與旗下照片分享網站「Instagram」成了幫助民眾交流的數位「城市廣場」；但坊間私訊、限時動態與群組對話服務近來如雨後春筍般冒出，反映出人們透過數位「客廳」私下聯繫的渴望增加；加上大眾對於分享資訊被永久記錄一事日趨謹慎，皆可見一個注重隱私的簡易溝通平台在未來將比當今公開平台吃香。

札克柏格直言，儘管在隱私保護上，臉書「目前不具良好聲譽」，但向來有心根據民眾需求提供服務。「隱私給予民眾做自己與更自在聯繫的自由」，這是社交網路成立的初衷，如「私下安全付款」則是目標。未來將依循臉書收購智慧型手機加密即時通訊應用程式「WhatsApp」的模式，來開發新臉書：以隱私為前提，根據私人互動、加密與安全、減少持久性、操作互通性等大原則，把焦點放在最根本的私訊安全溝通上，由此衍生通話、視訊聊天、群組、動態、企業、付款、商業等互動功能。

數據中心不建在違反人權國家

札克柏格特別強調「限時動態」的重要性，因為「民眾想知道，他們分享的資訊之後不會反咬他們」；此外，臉書避免把數據中心建在擁有「違反隱私或言論自由等人權」紀錄的國家，以免資料被當地政府用來鎮壓異議，即使臉書將會因此在「部分國家」受到封鎖，「那是我們樂意而為的妥協。」

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