推公主選總理 泰愛國黨被解散

2019-03-08

衝擊在野陣營大選選情

〔編譯茅毅／綜合報導〕泰國憲法法院九名法官七日一致同意，勒令解散在野黨「泰愛國黨」，理由是該黨二月八日宣布推舉泰王瓦吉拉隆功的胞姊烏汶叻公主，在預定三月二十四日舉行的眾議院大選角逐總理的舉動違憲。「泰愛國黨」和流亡海外的泰國前總理塔克辛、盈拉兄妹關係密切，遭解散也為大選投下震撼彈，使在野陣營擊敗親軍政府政黨，並取得國會多數的可能性大為降低。對此，烏汶叻在社群媒體上貼文說，「我已耳聞此一消息，令人遺憾又沮喪」。

烏汶叻公主：令人遺憾

憲法法院在判決中說，泰愛國黨對君主立憲制的泰國「不懷好意」，已下令該黨解散，包括兩名塔克辛家族成員在內的該黨執行委員會執委於十年內亦不得從事政治活動。法官還說，王室超然於政治之外，永遠不能藉由投票行使政治權。

宣判前，警方在法院內外部署千餘名警力，封鎖附近區域。宣判後，泰愛國黨黨魁布伊查普在法院外表示「甚感悲痛」、「我們出於一片好意，是為了國家」，該判決「將影響候選人和選民的權利與自由」。支持者哭著說，將改投其他在野黨。

在軍政府斧鑿甚深的新選制下，共五百席的眾議員中，三五○席為選區直選席次，有利小黨的「政黨席次」則達一五○席。泰愛國黨在全國一七四個選區推出候選人、一○八名候選人則角逐政黨席次。由於登記時間已過，該黨候選人無法再代表他黨參選。如今塔克辛家族勢力只剩「為泰黨」可以角逐，大選獲勝的機會渺茫。

泰愛國黨是幾個忠於塔克辛的政黨之一，鼓吹其支持者反對提名帕拉育續任總理的「公民力量黨」等與軍政府結盟的政黨，被視為「為泰黨」的側翼，為泰黨則是塔克辛縱橫泰國政壇的主要政治工具。和塔克辛有關的政黨自二○○一年以來，每次選舉無往不利，支持者以貧民為主，北部和東北部為其票倉。

烏汶叻一九七二年遠嫁美國後，即喪失其王室頭銜，惟泰國官方仍視她為王室要員。自塔克辛二○○六年因政變下台以來，泰國憲法法院已解散三個和塔克辛有關的政黨、罷黜兩位總理。朱拉隆功大學學者蒂提南直指，七日的判決「似曾相識」。

分析家認為，泰愛國黨支持者有可能策略性投票，改投由四十歲富豪他納通領導的「未來前進黨」（Future Forward）。他納通備受泰國一九八○至二○○○出生的千禧世代年輕選民歡迎，其家族財力雄厚，乃泰國最大的汽車零件製造商。然而，軍政府指控他去年在社群媒體上直播散播有關軍政府的不實訊息，違反「電腦犯罪法」，最高可判處五年有期徒刑。

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