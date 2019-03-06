又一閣員請辭 杜魯道陷執政危機

2019-03-06

加拿大總理 被控干預司法

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大總理杜魯道被控施壓司法部勿起訴加國工程公司拉瓦稜（SNC-Lavalin）行賄案所引發的政治危機擴大，繼司法部長後，國庫委員會主席菲爾波特（Jane Philpott）四日宣布請辭，她在公開信中表示，她對杜魯道政府「不再有信心」。

菲爾波特在她的官方網站及推特帳號發表公開信，表示「我一直在考慮最近幾週撼動聯邦政府的這些事情，經過認真省思後，我做出結論：我必須辭去內閣職位」。她在信中指出，「政治人物和（或者）官員力圖施壓前司法部長干預有關拉瓦稜刑事案的證據」，令她「嚴重擔心」，「此事攸關我國司法體系獨立和廉正之莊嚴原則，司法部長在刑事案件上行使其檢察裁量權，不應受政治壓力或干預，這是法治基本原則。遺憾的是，我對於這個政府處理此事和如何回應因此引發的問題，已經失去信心」；她說，「秉持原則行事可能要付出代價，但放棄原則的代價更大」，她已難以繼續在這個內閣任職。

據稱，菲爾波特與前司法部長兼檢察總長王州迪（Jody Wilson-Raybould）關係很好。王州迪上月在國會作證指控杜魯道等官員於司法部起訴拉瓦稜案時施壓，掀起這波政治危機，杜魯道首席秘書和多年好友巴特（Gerry Butts）隨即也跟進求去，六日將在國會司法委員會作證。

醫師出身的菲爾波特，在杜魯道政府歷任衛生部長、原住民事務部長等職，被視為明星閣員。她請辭國庫委員會主席後，仍保有國會議員身分。

杜魯道表示，感謝菲爾波特「多年來為國人服務和奉獻」，他對她求去感到失望，但了解她這個決定；他也談到這波政治危機，表示此事令他嚴重關切，也挑起非常重要的討論，「不過同時，我們需要關注大局」。之前杜魯道承認曾向王州迪提到該案，但認為此舉並無不當之處。

反對黨保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）說，菲爾波特請辭顯示「一個陷入全面混亂的政府」，並再度呼籲杜魯道辭職，要求聯邦執法部門調查政治施壓之事。

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