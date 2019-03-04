零容忍 澳洲禁家暴犯入境

2019-03-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕澳洲移民部部長柯爾曼（David Coleman）三日聲明，曾有家暴前科的外國遊客將被攆出澳洲或禁止入境。他說：「不管犯行在何處發生、無論判刑為何，澳洲對家暴犯罪者零容忍。若你對妻兒施暴的罪行成立，這個國家就不歡迎你。」

這條已於上月二十八日實施的新法是以澳洲現有法律為基礎，相關現行法令要求，未通過品格測驗（character test）或曾被判刑十二個月以上的外籍人士，其觀光簽證將被取消。柯爾曼強調，對於家暴犯罪者，沒有最低刑期的門檻要求，澳洲均拒絕核發簽證。

柯爾曼去年曾表示，家暴犯罪的嚴重本質應在立法中被認清，「入境或留在澳洲是榮幸，並期待非本國公民恪守法律」，「這些犯行將對受害者及其親友造成久久揮之不去的創痛」。坎培拉當局曾拒絕核發簽證給觸犯家暴罪的美國節奏藍調（R&B）歌手克里斯小子（Chris Brown）及拳擊手梅威瑟（Floyd Mayweather）。

據報導，澳洲移民部實施前述新政策前，澳洲行政上訴仲裁庭（AAT）甫推翻拒發一名丹麥男子入境簽證的作法。該名男子在丹麥被判拘役三十天，並獲緩刑，而根據之前的法規，他的緩刑不構成拒絕其入境的正當理由。如今，上訴仲裁法庭不再能推翻相關案例，儘管被判有罪的個人並未入獄服刑。據統計，二○一七至一八年會計年度，澳洲政府共撤銷九百件簽證，包括毒品走私者、性侵者及機車幫會份子（bikie gang）。

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