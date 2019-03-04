對平壤釋善意 美韓2大軍演喊停

2019-03-04

省錢又示好 北韓未回應

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普和北韓領導人金正恩的第二次高峰會甫落幕，美國和南韓三日宣布，決定終止兩軍行之有年的兩項春季大型聯合演習「關鍵決斷（Key Resolve）」及「鷂鷹（Foal Eagle）」。美韓聯軍司令部在共同聲明中表示，將以代號「同盟（Dong Maeng）」的新演訓取代「關鍵決斷」，四日起至十二日共舉行七天，著重於一般軍事行動的戰略、戰術與作戰層面。北韓官方三日對此未有立即回應。

美國國防部表示，代理國防部長夏納翰與南韓防長鄭景斗二日通電話時表明，這項決定反映雙方亟欲降低緊張情勢，支持兩國為達成朝鮮半島最終、徹底且可驗證的完全無核化目標所做的外交努力。官員透露，五角大廈今後將著重於較小規模的演習和任務（導向的）基本作業，包括整合發動空中打擊與使用其他武器系統、無人機、偵察、後勤及通信能力。接下來，美韓可望以營級或更低層級的演訓，取代「鷂鷹」野戰訓練。

始於一九六一年的「鷂鷹」乃美韓兩軍規模最大的聯合演習，動員二十萬韓軍及約三萬美軍官兵。「關鍵決斷」則可溯及始於一九七六年的「團隊精神」演習，屬電腦模擬演習。

由於平壤向來視美韓聯合軍演旨在演練入侵北韓，故外界認為，美韓此舉是向北韓遞出橄欖枝。此外，川普也常抱怨美韓例行聯合演習所費不貲。他在「川金二會」後的記者會上再度暗示，相關軍演「非常、非常花錢，我們真的得考慮（其必要性）。」

然而，此舉也不免令包括部分民主黨國會議員在內的人士擔憂，在「川金二會」破局後，一旦緊張情勢再次升高，美韓將如何維持戰備。平壤則將因此獲益，此前美韓舉行大型軍演後，北韓也會以演習及武器試射回敬，徒增其 軍費負擔。「洛杉磯時報」更指出，此一時間點令人質疑，川普是否放棄一個可影響北韓的重大工具，而且一無所獲。

首爾「世界北韓研究中心」負責人安燦一認為，美韓停止聯合軍演或縮減規模，雖可能影響兩軍戰備，但不會立即嚴重威脅南韓安全。南韓在傳統軍力上遠勝北韓，並與美國同盟，況且對朝制裁仍未解除，可預見的未來，平壤動用核武蠢動的可能性極低。前駐韓美軍司令布魯克斯形容，現在只是「把劍收入劍鞘」。

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