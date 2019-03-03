總統大選備戰 白宮抹紅民主黨

2019-03-03

〔編譯張沛元／綜合一日外電報導〕值此距離二○二○年美國總統大選投票日還有廿個月之際，尋求連任的總統川普及其幕僚，紛紛在一場保守派會議上抹紅民主黨；副總統彭斯一日甚至暗示，民主黨人推動的「社會主義」政策，將導致美國淪為貧困潦倒的委內瑞拉，並稱二○二○年的美國大選，將是一場在自由與社會主義及責任與依賴政府之間做抉擇的選戰。

彭斯批社會主義將導致美貧困

彭斯此言是川普政府散播恐懼攻訐民主黨政策，以激發共和黨基本盤熱情的最新行動。彭斯在美國保守聯盟於華府舉行的年會「保守政治行動大會」（CPAC）上發言時表示，美國成為社會主義國家之際，就是美國不再是美國之際…，民主黨人力推的「全民醫保」（Medicare for All）會讓所有人無法享受到有品質的醫療保險，對抗全球暖化的「綠色新政」（Green New Deal）則要花掉九十兆美元（約台幣二七七六兆元）公帑…，這兩項政策擁抱的是在上世紀讓國家貧窮與扼殺上百萬人自由的同一種經濟理論。

「全民醫保」是二度爭取代表民主黨問鼎白宮的參議員桑德斯力推的政策，主張將醫療保險擴及全民與全面納入聯邦政府預算；共和黨人在去年期中選舉就猛批「全民醫保」，連川普都出面指控「全民醫保」會拖垮老人醫療福利。

至於「綠色新政」則是民主黨政治新星、紐約州聯邦眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）主張的環保計畫，推出時並未說明會花費多少公帑，但親共和黨的智庫「美國行動論壇」估計，實施「綠色新政」十年間將耗資五十一兆至九十三兆美元。

除了彭斯，其他共和黨人也在這場保守派大會上狂打恐社會主義牌，像是白宮經濟顧問庫德洛指稱，美國人應該「將社會主義送交審判與將之定罪」。事實上，整個CPAC會場充斥反社會主義氣氛，像是播放影片稱美國校園內目前充斥左翼激進主義，而被批得最凶的莫過於民主社會主義者桑德斯與歐加修—寇蒂茲。

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